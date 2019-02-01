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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS / DHA
01.02.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Haluk Levent’e Kolombiya'dan ‘teşekkür’ telefonu

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Haluk Levent’e Kolombiya'dan ‘teşekkür’ telefonu

Paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve Atatürk Havalimanı'nda 13 gün yaşamak zorunda kalan Kolombiyalı dansçıların yardım eden sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Platformu'na, çabalarından dolayı Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque teşekkür etti.

Ayrıca Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da teşekkür yazısı gönderilen Levent ve AHBAP ekibi, özel olarak Ankara'ya davet edildi. AHBAP olarak çok mutlu olduklarını belirten Levent, "Yapılan iyilik dünyanın öteki ucunda bile olsa karşılığını buluyor" dedi. 

Kolombiyalı 7 dansçının ülkelerine dönmeleri için uçak biletlerinin alınmasını ve otelde konaklamalarını sağlayan Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin geçen gün Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden telefonla arandığını ve Başkan Ivan Duque adına kendisi ve ekibine "teşekkür" edildiğini duyurdu. Levent, twitter hesabından paylaştı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı. 

"YAPILAN İYİLİK DÜNYANINI ÖTEKİ UCUNDA BİLE OLSA KARŞILIĞINI BULUYOR"

Demirören Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren Haluk Levent, Kolombiya'dan gelen sürpriz telefon için çok mutluk olduklarını belirterek, şunları söyledi.

"Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden arandım. Bana ve AHBAP'a Başkan Ivan Duque adına teşekkür edildi. Bizden iletişim bilgileri istendi ve biz de kendilerine bu bilgileri verdik. Bu arama beni çok mutlu etti. Daha sonra Büyükelçilik bizi mutlu etti. Yapılan iyilik dünyanın öteki ucunda bile olsa karşılığını buluyor. AHPAB olarak elimizden ne geliyorsa dostlarımıza yardımcı olacak, dostlarımızla organize olarak ihtiyacı olanların derdine derman olmaya çalışacağız. Önümüzdeki zamanda Latin Amerika'ya bir seyahat planım var. O seyahatim sırasında Kolombiya'ya da gitmek istiyorum. Orada dostluk kurduğum dansçılarla görüşeceğim."

Haluk Levent’e Kolombiyadan ‘teşekkür’ telefonu

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, Aralık ayında ülkelerine dönmek istedi. Ancak dönüş için uçak bilet parası olmayan dansçılar 13 gün Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Kolombiyalı dansçıların hikayesinin basın ve medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP,  7 dansçının uçak biletini temin etti. Dansçılar uçuş gününe kadar terminalden alınarak 3 gün boyunca bir otelde konaklatılmış ve daha sonra da 26 Aralık'ta ülkelerine gitmişti.   

Haluk Levent’e Kolombiyadan ‘teşekkür’ telefonu


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