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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
28.10.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

Halk otobüsünde şemsiyeli yumruklu kavga

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Halk otobüsünde şemsiyeli yumruklu kavga

ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı. Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle son bulan kavga sonrası darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş. bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. Yolculardan biri, iddiaya göre, halk otobüsünün durakta durmamasına sinirlenip, bindiği otobüste şoför İlhan Aybol ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan taraflar, diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Kavganın yeniden başlaması üzerine sürücü, 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden yolcu ve sürücüyü polis merkezine götürdü. Darp raporu alan taraflar, karakolda birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

"ŞEMSİYEYLE VURDU, YUMRUK ATTI"

Öte yandan otobüsteki kavga anları da araç içinde yer alan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yolcu ve sürücünün yumruklaştığı, kavga sırasında otobüs sürücüsü Aybol'un oturduğu koltuktan kalkarak, kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförü İlhan Aybol, "Durakta duramadım. Az ileride durdum. Yolcu 'Sen neden durakta durmuyorsun?' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle vurdu ve yumruk da vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım" deyip, yolcudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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