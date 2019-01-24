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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
24.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Nedeni herkesi şaşırttı

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Halk otobüsünde korku dolu anlar! Nedeni herkesi şaşırttı

İstanbul, Eyüpsultan'da ’da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada, bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı.

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  • Hlak otobüsünde korku dolu dakikalar
  • Hlak otobüsünde korku dolu dakikalar
  • Hlak otobüsünde korku dolu dakikalar
  • Hlak otobüsünde korku dolu dakikalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İETT otobüsünde kardeşleri Mahmut Turan ve Mehmet Emin Turan’la yolculuk yapan Şerife Turan, ön koltukta oturan ve yüksek sesle müzik dinleyen Kamil Oğuz’u uyardı. İddiaya göre Oğuz bu sırada elinde bulunan bıçakla Şerife Turan’ın üzerine yürüdü. Kardeşleri de araya girince tartışma otobüs dışına sıçradı.

Feshane Caddesi üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde tartışmaya otobüs şoförü de katıldı. Durağa yaklaştığında otobüsü durduran şoför, Kamil Oğuz’u aşağı indirmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre Oğuz, otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu.

İKİ KARDEŞ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI

Otobüsten inen 2 kardeş ile Kamil Oğuz’un tartışması dışarda kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polis de kavgaya müdahale ederek bıçağı Oğuz’un elinden aldı. Koltuk altlarından yaralanan iki kardeş ile darp sonucu yaralanan Kamil Oğuz hastaneye kaldırıldı. 3 kardeş şikayetçi olurken, Oğuz ise ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

"KAVGAYI BİZ AYIRDIK, SİVİL POLİS GELDİ ADAMIN ELİNDEN BIÇAĞI ALDI"

Görgü tanığı Beşir Gün, "Kavga otobüste başlamış, yaşlı olan müzik dinliyormuş gençler de sesi biraz kısar mısın? demiş. O da ’ben de sizden rahatsız oluyorum, siz sessiz olun’ demiş ve gençlere küfretmeye başlamış. Sonra da bıçağı çıkarıp ikisini de bıçaklamış. Sonra bıçaklayan adamı yakalayıp, dövdüler. O da darptan yaralandı. Kavgayı biz ayırdık, sivil polis geldi adamın elinden bıçağı aldı" diye konuştu.

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