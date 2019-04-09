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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
09.04.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı

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Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı

İstanbul'da futbol oynayacakmış gibi gittikleri halı sahalarda, maç yapan kişilerin soyunma odasına bıraktıkları eşyaları çalan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarlarını kullanarak çaldıkları 5 otomobil ile 10 cep telefonu operasyon sırasında şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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  • Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı
  • Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı
  • Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı
  • Halı sahada top oynayanları soyan çete yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde bulunan halı sahalarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin halı sahalara sözde futbol oynamaya gelmiş gibi girdikleri tespit edildi. Maç saatini bekler gibi yaparak uygun ortam bulduklarında soyunma odasına giren hırsızların, sahada maç oynayan kişilerin eşyalarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin cep telefonlarının yanı sıra aldıkları araçların kontak anahtarlarını aldıkları ve park halindeki otomobilleri çaldıkları öğrenildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Kayhan K.(20) D.A.(17), F.Ö.(17) ve B.U.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö. ile B.U.'nun haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca cezaevi firarisi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin onlarca kez hırsızlık suçundan daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.

ÇALINAN OTOMOBİL VE CEP TELEFONLARI BULUNDU

Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 5 otomobil ile 10 cep telefonu da ele geçirildi. Poliste sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Öte yandan mağdurlardan Ahmet Baki, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek bulunan otomobilini teslim aldı. Polise teşekkür eden Ahmet Baki, "Oğlum devamlı futbol oynuyordu. Onlar top oynarken kapıyı kırıp içeri girmişler cep telefonu ve otomobilin anahtarını alarak kaçmışlar. Bulunduğuna çok sevindim." dedi.

O ANLAR KAMERADA 

Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarı ile otomobili çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler park halinde bulunan otomobile binerek, uzaklaşıyor.

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