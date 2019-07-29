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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hâkim farkı: Bu saldırıdan biri bıraktı biri tutukladı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

İnfial yaratan ve sosyal medyada büyük tepki gören olay, Rize’nin Tophane Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi’nde yaşandı. 24 yaşındaki Besim Güngör, Rabia T. isimli bir genç kızı yolda yürürken tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı ilk yumruk darbesinin ardından bayılan Rabia T., yere yığıldı.

Saldırgan ise genç kızın kafasını tekmelemeye devam etti. Rabia T., çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, kaçan saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Güngör, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntülerin basında ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Güngör’ün serbest bırakılmasına tepkiler büyüdü. Bunun üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Dün yeniden gözaltına alınan Güngör, mahkemedeki ifadesinin ardından bu kez tutuklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “İtirazı 27 Temmuz’da değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz’da yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hâkimliğe cumhuriyet başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, tutuklama kararı verilmiştir.”

Hâkim farkı: Bu saldırıdan biri bıraktı biri tutukladı

Olaya müdahale ederek genç kızı saldırganın elinden kurtaran Hakan Kırdal ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Kapının önünde telefonla görüşüyordum. Bir anda gördüm ve çok şaşırdım. Kızcağıza öldüresiye vuruyordu. Kızın kafası doğalgaz kutusunun oraya sıkışmıştı. Arkası boş olsaydı çok daha büyük tehlike yaşardı. Öldüresiye darbeleri görünce ne yapacağımı bilemedim. Bir an önce ayırmak istedim. Kızın hayati tehlikesi vardı, bayılmıştı. Çocuğu uzaklaştırmaya çalıştım. Etraftakiler de müdahale etmedi. Kızın yanına gittim. Yüzü gözü kan içindeydi. Ambulans çağırdık. Ayıldıktan sonra titremeye başladı. Bir şey de diyemedi, şoktaydı.”

Hürriyet’in ulaştığı baba Orhan T. de Rabia’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRDÜ KAÇTI

Olayı saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ve Rabia T.’yi kendisine yaklaşırken görünce yerinden fırlayıp içeri kaçan bir kadın dikkat çekti. Saldırgan ise kadının kaçtığı yerin arkasındaki kapıdan çıkıp Rabia’yı öldüresiye dövdü.

Hâkim farkı: Bu saldırıdan biri bıraktı biri tutukladı

UYUŞTURUCUDAN TERK ETTİM

POLİS sorgusunda üzgün olduğunu söyleyen Besim Güngör, “Beni terk etti. Kabullenemedim. İşyerine gittim, o anki öfkeyle saldırdım” dedi. Rabia T. ise “Bir süre arkadaştık. Uyuşturucu kullandığını öğrenince ayrıldım. Neye uğradığımı şaşırdım. Baygınlık geçirdim” diye ifade verdi ve şikâyetçi olduğunu belirtti. (DHA)

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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