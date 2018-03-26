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    Hakaretten korkmuş

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    26.03.2018 - 20:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da önceki yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov dün hâkim karşısına çıktı.

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonunda görülen 57 sanıklı davada 45 tutuklu sanık hazır bulundu.

    Masharipov’un imam nikâhlı eşi Tene Traore ile eşi Zarina Nurullayeva dahil 3 kadın tutuklu Bakırköy Kadın Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tene Traore, Masharipov’a göstermek amacıyla kucağındaki 6 aylık bebeği ekrana yaklaştırarak el sallatırdı. Katliamda öldürülen 23 yaşındaki garson Yunus Görmek’in annesi Meral Görmek “Çocuğunu gösteriyorsun da benim çocuğum nerede” diye tepki gösterdi.

    Mahkeme başkanı, Abdulkadir Masharipov’un duruşmaya gelmek istemediğini ancak talebin reddedildiğini açıkladı. Masharipov’un avukatı Atanur Demir, ‘müşteki ve yakınlarının sözlü taciz, hakaret ve tehditlerinden korktuğu için katliam sanığının duruşmaya katılmak istemediğini’ söyledi.

    ‘MASANIN ALTINA GİRERKEN VURULDUM’

    Duruşmada mağdurlar da dinlendi.

    Azeri uyruklu Günel Hüseynov (27): “Biz bar kısmındaydık. İnsanlar birbirinin üzerine doğru geliyordu. Arkadaşım masanın altına eğilmemi söyledi. Tam o esnada omzumdan yaralanmıştım. Yanımda ciğerlerinden vurulup ölen biri vardı, kanı saçlarımda ve boynumdaydı.”

    Duygu Karabulut: “Saldırgan sağımdan geçip içeri girdi. Aramızda duvar kalınca ben tuvalete doğru yöneldim. 11 kişi o tuvalette bekledik.”

    Güvenlikçi Serkan Demir: “O geceki görevim izinsiz olarak mekana girmek isteyenleri engellemekti. Ana kapıda değildim. Ben şahsı göremedim. Yanımda bulunan polis, güvenlik, servis çalışanı şehit oldu. Yüzümden, omzundan ve sırtımdan vuruldum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , reina , deaş , ışid , gündem
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