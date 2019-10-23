Hak değil ödül! Cezaevinde ‘eşle mahrem görüşme’
Adalet Bakanlığı, cezaevinde kendisine ‘eşle mahrem görüştürülme’ hakkının verilmediği yönünde şikâyette bulunan hükümlüye “Eş ile mahrem görüşme bir hak değil ödüldür. Ödüller, hükümlü ve tutuklulara verilmesi gereken zorunlu bir hak değildir ve kurum idare ve gözlem kurulu tarafından uygun görülen hükümlü ve tutuklulara verilebilmektedir” karşılığını verdi.
TBMM Dilekçe Komisyonu’na Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan başvuran S.S., 34 aydır tutuklu olduğunu ve hiç disiplinsizlik yapmadığı halde diğer tutuklulara sağlanan ‘eşle mahrem görüşme hakkından yararlanamadığını’ yazmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle