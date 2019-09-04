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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Haftanın Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ 4 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama

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Haftanın Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ 4 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama

4 Eylül tarihli Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) tamamlandı. Şans oyunu tutkunu vatandaşların ilgi gösterdiği Şans Topu'nun  951. hafta çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar, MPİ'nin internet sitesinde açıklandı. Peki, Şans Topu'nda bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte,  Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

951'nci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresince noter huzurunda gerçekleşti. Çarşamba günleri çekilişi tamamlanan Şans Topu'nda, geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen 1 kişi, 842 bin 112 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Geçen hafta büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla, bu hafta Şans Topu'na olan ilgi arttı. İşte, vatandaşların merakla sorguladığı Şans Topu oyununda bu hafta çıkan şanslı numaralar...

4 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, 4 Eylül Şans Topu çekilişinde şu numaraların ikramiye kazandırdığı açıklandı;

6,15,18,21,24+7

Haftanın Şans Topu çekilişi tamamlandı MPİ 4 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 950. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 842 bin 112 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 5 bin 93 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 650 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 243 kişi 60 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 82 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 69 bin 285 kişi 5 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 169 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 175 bin 217 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 716 bin 490 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 499 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 53 lira 86 kuruş aktarıldı.

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