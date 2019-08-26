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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı! 26 Ağustos On Numara çekiliş sonucu sorgulama

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Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı! 26 Ağustos On Numara çekiliş sonucu sorgulama

Şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip ettiği On Numara oyununun 890. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinde ilan edildi. Peki, On Numara'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, Milli Piyango 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın ilk iş günü çekilişi yapılan On Numara'nın 26 Ağustos 2019 tarihli sonuçları belli oldu. 890'ıncı hafta heyecanın yaşandığı On Numara'da hangi numaraların çıktığı, On Numara oyunu oynayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, haftanın On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

26 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 890. hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

5-6-9-11-13-18-23-27-35-36-38-42-44-47-62-69-70-71-73-74-77-79

Haftanın On Numara çekilişi tamamlandı 26 Ağustos On Numara çekiliş sonucu sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA OYUNUNDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 889. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172 bin 444 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45'şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 299 bin 248 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 757 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 944 lira 18 kuruş aktarıldı.

 

 

 

 

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