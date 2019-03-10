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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
10.03.2019 - 21:47, Son GÃ¼ncelleme:

HaftanÄ±n ilk günü Ä°stanbulâ€™da elektrik kesintisi yaÅŸanacak â€“ Elektrikler ne zaman gelecek?

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HaftanÄ±n ilk günü Ä°stanbulâ€™da elektrik kesintisi yaÅŸanacak â€“ Elektrikler ne zaman gelecek?

Ä°stanbul Avrupa ve Anadolu YakasÄ±â€™ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAÅž ve AYEDAÅžâ€™Ä±n dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k kesinti programÄ±na gÃ¶re, birÃ§ok ilÃ§eye bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerine 11 Mart'ta elektrik verilemeyecek. Ä°ÅŸte, AYEDAÅž ve BEDAÅž kesinti programÄ±na gÃ¶re, kesinti yaÅŸanacak ilÃ§eler ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanÄ±tÄ±.Â 

BEDAÅž 11 MART ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI

- PINAR Mh., 1217. Sk., 1218. Sk., 1219. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21464-20653)

- CERRAHPAÅžA Mh., AÄžABABA Ã‡IKMAZI Sk., ESEKAPI ARALIÄžI Sk., ESEKAPI Sk., ALÄ°PAÅžA CAMÄ°Ä° AVLUSU Sk., DEÄžÄ°RMEN Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 1. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 2. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 3. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 4. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KIZILELMA Cd., KOCA MUSTAFAPAÅžA Cd., HASEKÄ° SULTAN Mh., ATÄ°K MEDRESESÄ° Sk., ATÄ°K MEDRESESÄ° Ã‡IKMAZI Sk., KIZILELMA Cd., PAZVANT Sk., SEYYÄ°D Ã–MER Mh., ALÄ° ÅžÄ°R NEVAÄ° Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KIZILELMA Cd., YAPAÄžI Sk., TAÅžKÃ–PRÃœLÃœZADE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21759-2343 TM)

- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., HALKALI Cd., 905. Ã‡IKMAZ Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21599-11339)

- TEVFÄ°KBEY Mh., HALKALI Cd., 2309. Sk., 2319. Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21601-11934)

- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., 904. Ã‡IKMAZ Sk., HALKALI Cd., 914. Sk., Ä°ZMÄ°R Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21602-12710)

- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., HALKALI Cd., 914. Sk., 915. Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21604-11708)

- FATÄ°H Mh., BAHÃ‡E YOLU Cd., DOÄžAN ARASLI Bul., ZAFER Mh., 118. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129. Sk., DENÄ°Z GEZMÄ°Åž Cd., ADÄ°LE NAÅžÄ°T Bul., SULTANÄ°YE Mh., E-5 TEM Bul., DOÄžAN ARASLI Bul., 350. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-04:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21649-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255 21291 22775 22916 22917 )

- CERRAHPAÅžA Mh., AÄžABABA ARALIÄžI Sk., AÄžABABA Ã‡IKMAZI Sk., AÄžABABA Sk., BOZACI ODALARI Ã‡IKMAZI Sk., BOZACI ODALARI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° 1. Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° 2. Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° Sk., DAVUTPAÅžA Ä°SKELESÄ° Sk., DAVUTPAÅžA MEDRESESÄ° Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA MEDRESESÄ° Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 1. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 2. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 3. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 4. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KOCA MUSTAFAPAÅžA Cd., HASEKÄ° SULTAN Mh., TOPÃ‡U EMÄ°NBEY Ã‡IKMAZI Sk., TOPÃ‡U EMÄ°NBEY Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21760-2159 TM)

- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21851-28296 TM)

- YENÄ°GÃœN Mh., 14. Sk., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21853-18609)

- DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:00-05:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21797-28440-40001)

- MÄ°MAR SÄ°NAN Mh., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21859-9776,9777,9573,9499,9720,9424,9726,9867 T.M.)

- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21868-28608)

- CELEPKÃ–Y Mh., HÄ°SARBEYLÄ° Mh., Ã–RENCÄ°K Mh., (Ã‡ATALCA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21840-2375 23099 23603 23291 23665 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194 )

- BÃœYÃœK SÄ°NEKLÄ° Mh., AKÅžEMSEDDÄ°N Cd., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21860-25776)

- YAHYA KEMAL Mh., MÄ°THATPAÅžA Cd., AKSU Sk., ENGÄ°N Sk., TALATPAÅžA Cd., YAVUZ Sk., CENDERE Cd., AÅžÄ°RET Sk., ERDOÄžAN Sk., GÃœLER Sk., KÃ–ÅžE Sk., Ã–Z Sk., YAHYA KEMAL Cd., (KAÄžITHANE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21879-9317 T.M.)

- FETÄ°HTEPE Mh., Ã–NEM Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21857-3325)

- SANAYÄ° Mh., MALAZGÄ°RT Cd., NEÅžELÄ° Sk., YEÅžÄ°L YURT Sk., ESNAF Sk., Ã‡AÄžLAYAN Sk., GAZÄ° OSMAN PAÅžA Cd., PÄ°YALE Sk., HIZIR REÄ°S Sk., YILDIRIM Sk., ERGENEKON Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21889-418)

- MAREÅžAL Ã‡AKMAK Mh., BÄ°RSEL Sk., KOCA YUSUF Sk., KARDEÅžLER Sk., BÄ°NGÃ–L Sk., ÅžÄ°RÄ°N Sk., SELÄ°M Sk., TOPEL Sk., VARIÅž Sk., VURAL Sk., VARDAR Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-03:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21896-010)

- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., 756. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 795. Sk., 799. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 803/3. Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21899-29498 TM )

- UÄžUR MUMCU Mh., 2272/1. Sk., 2336. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., N Cd., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21900-29860 TM)

- TAÅžOLUK Mh., EGEMEN Cd., GÃœNBATIMI Sk., YEÅžÄ°L PAZAR Cd., KAR Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21901-28637)

- MAHMUT ÅžEVKET PAÅžA Mh., ADA Sk., AYDIN 1 Sk., GÃœMÃœÅž Sk., SPOR Sk., Ã–RNEK Sk., ÅžAHÄ°NKAYA Sk., MÄ°THAT PAÅžA Cd., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21943-3071)

- GÃ–KALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/3 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., TELSÄ°Z Mh., 69/2 Sk., 71 Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21922-1713)

- YASSIÃ–REN Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21929-28019-29971-29975-29259-28696-30513-28883-29790-29576-30513-29259-28696-29483-28385)

- ATAKENT Mh., TURGUT Ã–ZAL Bul., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21932-12510)

- Ä°STÄ°NYE Mh., ALINTERÄ° Sk., BAYIR Ã‡IKMAZI Sk., DERE Sk., DEÄžÄ°RMEN Sk., ESKÄ° HARMANLAR Sk., HAMAM Sk., MEKAN Sk., MÃœJDE Ã‡IKMAZI Sk., NAME Sk., PÄ°KNÄ°K Sk., SARIYER Cd., Ã‡AYIR Cd., Ã‡AYIR. Sk., MEHMET ÅžÃœKRÃœ Sk., Ä°SMAÄ°L GALÄ°P ERCAN Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21935-4426)

- MURATBEY MERKEZ Mh., (Ã‡ATALCA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21937-23534 23044 23542 23767 23546 23163 23709 23480)

- MAHMUT ÅžEVKET PAÅžA Mh., ADA Sk., SÃœMBÃœL Sk., Ã–RNEK Sk., ÅžAHÄ°NKAYA Sk., YAYLA Sk., BARAN Sk., ERSAN Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21945-3401)

- PAZARÄ°Ã‡Ä° Mh., BAHAR Sk., AÃ‡IK Sk., Ã‡ALIÅžKAN Sk., SAADET Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 17:00-20:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21951-8506)

- YENÄ°KÃ–Y Mh., KÃ–YBAÅžI Cd., KÄ°RAZLI BAÄžLAR Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21936-4022)

- SÄ°LAHTARAÄžA Mh., YENÄ°YOL Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21909-28342 TM)

- BEÅžTELSÄ°Z Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 Ã‡IKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAÅž Cd., Ã‡IRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAÄž 1 Sk., MODABAÄž 10 Sk., MODABAÄž 4 Sk., MODABAÄž 8 Sk., MODABAÄž 9 Sk., SEYÄ°TNÄ°ZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21923-1866)

- PAZARÄ°Ã‡Ä° Mh., ORDU Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21946-8505)

- MERKEZ Mh., SÄ°LAHTARAÄžA Cd., BASMACI ABDÄ° EFENDÄ° Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21947-8905)

AYEDAÅž 11 MART ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI

ATAÅžEHÄ°R

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: NECLA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AKINCI GENÃ‡LER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AYDEMÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AKYILDIZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AVCI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AYDINLAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: Ã–ZBEK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: SÃœTÃ‡Ãœ YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: YAVUZ BEY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÃœTÃ‡Ãœ YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TAÅžLIYOL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINLAR Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESATPAÅžA - Sokak: GENÃ‡LER

10:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MERVE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: SELÄ°MBEY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ENGÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžÃœKRAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: BUKET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAHÄ°NLER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: Ä°SPÄ°RLÄ° CANÄ°P

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: GÃ–KDENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAFAK CAMÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ADEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: AYDIN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MESKENLER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ALKAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: TOYGAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: AYDINLIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ULUÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: OF

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: RÃœSTEMPAÅžA

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã–RNEK - Sokak: SANCAKTAR

Ã‡EKMEKÃ–Y

09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ä°ÄžDE

KARTAL

09:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: YAKACIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: NALAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MÄ°SAFÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKÄ°NLER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: Ã–ZSÃ–ÄžÃœT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ° - Sokak: ATATÃœRK

14:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: YAKACIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKÄ°NLER

09:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÅžAHANE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKÄ°BOSTAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDÄ°

10:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERÄ°SU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÃœVENLÄ°

14:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAÄž

MALTEPE

09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÃ‡LI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EKÃ‡Ä°LER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: Ã‡INAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IÅžIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOÄžLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LÄ°MON

09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMÄ°N

09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAÅžIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZÄ° MUSTAFA KEMAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IÅžIK

10:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: BAÄžDAT

09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: KILAVUZ Ã‡AYIRI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: SELVÄ°M

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: YAVRU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ZAFER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: SÄ°MA Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ÅžÄ°MÅžÄ°R

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ORKÄ°DEM Ã‡IKMAZI

PENDÄ°K

09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: VELÄ°BABA - Sokak: TEVHÄ°D

14:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÃœSTAKBEL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HOÅžSEDA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MARAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SÃ–ÄžÃœT

SULTAN BEYLÄ°

09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y:

MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: DEMOKRASÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: FATÄ°H

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: GELÄ°NGÃœLÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: HEKÄ°M

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KAMER Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SAHABE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SAMSUN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SERÄ°N

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: UMUT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: Ã‡AÄžLAYAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: ÃœÃ‡GÃ–Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: AZA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: ASLIHAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KAHYALAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KANGAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: MOZAÄ°K

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: YUÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SÃœNGÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: UÄžUR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AKÅžEMSETTÄ°N - Sokak: FATÄ°H

ÃœMRANÄ°YE

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÄ°DENUR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYÅžEN

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y:

Â MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: FEVZÄ° Ã‡AKMAK

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Belde/KÃ¶y:

MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: AYDIN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI CAMÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: OTLUKBELÄ°

10:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STÄ°KLAL - Sokak: REÅžÄ°TPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STÄ°KLAL - Sokak: SONAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÃœRKLER

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DÄ°CLE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REÅžÄ°TPAÅžA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MÄ°RALAY

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: Ã‡EVRE

ÃœSKÃœDAR

09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â 

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: HARBÄ°YE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: TUNÃ‡

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœNIÅžIÄžI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: EGEMEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: NAZ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: SÄ°NAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: NURDAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KARADENÄ°Z

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœZÄ°DE HANIM

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ALTUNCU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: YAZICILAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: AYDINLIK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KELEBEK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: TURNA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ERZÄ°NCANLI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ALEV

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœLCÃœ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: Ä°KÄ°NCÄ° DERE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: MALATYALI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: DAÄžDELEN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ÅžÄ°FA

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ULUHAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KADASTRAL

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ERMAN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: BAYRAMÄ°Ã‡LÄ° MEHMET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœK Ã‡AMLICA - Sokak: OYA

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