HaftanÄ±n ilk günü Ä°stanbulâ€™da elektrik kesintisi yaÅŸanacak â€“ Elektrikler ne zaman gelecek?
Ä°stanbul Avrupa ve Anadolu YakasÄ±â€™ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAÅž ve AYEDAÅžâ€™Ä±n dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k kesinti programÄ±na gÃ¶re, birÃ§ok ilÃ§eye bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerine 11 Mart'ta elektrik verilemeyecek. Ä°ÅŸte, AYEDAÅž ve BEDAÅž kesinti programÄ±na gÃ¶re, kesinti yaÅŸanacak ilÃ§eler ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanÄ±tÄ±.Â
BEDAÅž 11 MART ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI
- PINAR Mh., 1217. Sk., 1218. Sk., 1219. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21464-20653)
- CERRAHPAÅžA Mh., AÄžABABA Ã‡IKMAZI Sk., ESEKAPI ARALIÄžI Sk., ESEKAPI Sk., ALÄ°PAÅžA CAMÄ°Ä° AVLUSU Sk., DEÄžÄ°RMEN Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 1. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 2. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 3. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 4. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KIZILELMA Cd., KOCA MUSTAFAPAÅžA Cd., HASEKÄ° SULTAN Mh., ATÄ°K MEDRESESÄ° Sk., ATÄ°K MEDRESESÄ° Ã‡IKMAZI Sk., KIZILELMA Cd., PAZVANT Sk., SEYYÄ°D Ã–MER Mh., ALÄ° ÅžÄ°R NEVAÄ° Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KIZILELMA Cd., YAPAÄžI Sk., TAÅžKÃ–PRÃœLÃœZADE Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21759-2343 TM)
- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., HALKALI Cd., 905. Ã‡IKMAZ Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21599-11339)
- TEVFÄ°KBEY Mh., HALKALI Cd., 2309. Sk., 2319. Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21601-11934)
- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., 904. Ã‡IKMAZ Sk., HALKALI Cd., 914. Sk., Ä°ZMÄ°R Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21602-12710)
- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., HALKALI Cd., 914. Sk., 915. Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21604-11708)
- FATÄ°H Mh., BAHÃ‡E YOLU Cd., DOÄžAN ARASLI Bul., ZAFER Mh., 118. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129. Sk., DENÄ°Z GEZMÄ°Åž Cd., ADÄ°LE NAÅžÄ°T Bul., SULTANÄ°YE Mh., E-5 TEM Bul., DOÄžAN ARASLI Bul., 350. Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-04:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21649-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255 21291 22775 22916 22917 )
- CERRAHPAÅžA Mh., AÄžABABA ARALIÄžI Sk., AÄžABABA Ã‡IKMAZI Sk., AÄžABABA Sk., BOZACI ODALARI Ã‡IKMAZI Sk., BOZACI ODALARI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° 1. Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° 2. Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA Ã‡EÅžMESÄ° Sk., DAVUTPAÅžA Ä°SKELESÄ° Sk., DAVUTPAÅžA MEDRESESÄ° Ã‡IKMAZI Sk., DAVUTPAÅžA MEDRESESÄ° Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 1. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 2. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 3. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA 4. Ã‡IKMAZI Sk., HEKÄ°MOÄžLU ALÄ°PAÅžA Cd., KOCA MUSTAFAPAÅžA Cd., HASEKÄ° SULTAN Mh., TOPÃ‡U EMÄ°NBEY Ã‡IKMAZI Sk., TOPÃ‡U EMÄ°NBEY Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21760-2159 TM)
- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21851-28296 TM)
- YENÄ°GÃœN Mh., 14. Sk., (BAÄžCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21853-18609)
- DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 03:00-05:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21797-28440-40001)
- MÄ°MAR SÄ°NAN Mh., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21859-9776,9777,9573,9499,9720,9424,9726,9867 T.M.)
- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21868-28608)
- CELEPKÃ–Y Mh., HÄ°SARBEYLÄ° Mh., Ã–RENCÄ°K Mh., (Ã‡ATALCA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21840-2375 23099 23603 23291 23665 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194 )
- BÃœYÃœK SÄ°NEKLÄ° Mh., AKÅžEMSEDDÄ°N Cd., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21860-25776)
- YAHYA KEMAL Mh., MÄ°THATPAÅžA Cd., AKSU Sk., ENGÄ°N Sk., TALATPAÅžA Cd., YAVUZ Sk., CENDERE Cd., AÅžÄ°RET Sk., ERDOÄžAN Sk., GÃœLER Sk., KÃ–ÅžE Sk., Ã–Z Sk., YAHYA KEMAL Cd., (KAÄžITHANE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21879-9317 T.M.)
- FETÄ°HTEPE Mh., Ã–NEM Sk., (BEYOÄžLU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21857-3325)
- SANAYÄ° Mh., MALAZGÄ°RT Cd., NEÅžELÄ° Sk., YEÅžÄ°L YURT Sk., ESNAF Sk., Ã‡AÄžLAYAN Sk., GAZÄ° OSMAN PAÅžA Cd., PÄ°YALE Sk., HIZIR REÄ°S Sk., YILDIRIM Sk., ERGENEKON Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21889-418)
- MAREÅžAL Ã‡AKMAK Mh., BÄ°RSEL Sk., KOCA YUSUF Sk., KARDEÅžLER Sk., BÄ°NGÃ–L Sk., ÅžÄ°RÄ°N Sk., SELÄ°M Sk., TOPEL Sk., VARIÅž Sk., VURAL Sk., VARDAR Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-03:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21896-010)
- FEVZÄ° Ã‡AKMAK Mh., 756. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 795. Sk., 799. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 803/3. Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21899-29498 TM )
- UÄžUR MUMCU Mh., 2272/1. Sk., 2336. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., N Cd., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21900-29860 TM)
- TAÅžOLUK Mh., EGEMEN Cd., GÃœNBATIMI Sk., YEÅžÄ°L PAZAR Cd., KAR Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21901-28637)
- MAHMUT ÅžEVKET PAÅžA Mh., ADA Sk., AYDIN 1 Sk., GÃœMÃœÅž Sk., SPOR Sk., Ã–RNEK Sk., ÅžAHÄ°NKAYA Sk., MÄ°THAT PAÅžA Cd., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21943-3071)
- GÃ–KALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/3 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., TELSÄ°Z Mh., 69/2 Sk., 71 Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21922-1713)
- YASSIÃ–REN Mh., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21929-28019-29971-29975-29259-28696-30513-28883-29790-29576-30513-29259-28696-29483-28385)
- ATAKENT Mh., TURGUT Ã–ZAL Bul., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21932-12510)
- Ä°STÄ°NYE Mh., ALINTERÄ° Sk., BAYIR Ã‡IKMAZI Sk., DERE Sk., DEÄžÄ°RMEN Sk., ESKÄ° HARMANLAR Sk., HAMAM Sk., MEKAN Sk., MÃœJDE Ã‡IKMAZI Sk., NAME Sk., PÄ°KNÄ°K Sk., SARIYER Cd., Ã‡AYIR Cd., Ã‡AYIR. Sk., MEHMET ÅžÃœKRÃœ Sk., Ä°SMAÄ°L GALÄ°P ERCAN Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21935-4426)
- MURATBEY MERKEZ Mh., (Ã‡ATALCA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21937-23534 23044 23542 23767 23546 23163 23709 23480)
- MAHMUT ÅžEVKET PAÅžA Mh., ADA Sk., SÃœMBÃœL Sk., Ã–RNEK Sk., ÅžAHÄ°NKAYA Sk., YAYLA Sk., BARAN Sk., ERSAN Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21945-3401)
- PAZARÄ°Ã‡Ä° Mh., BAHAR Sk., AÃ‡IK Sk., Ã‡ALIÅžKAN Sk., SAADET Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 17:00-20:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21951-8506)
- YENÄ°KÃ–Y Mh., KÃ–YBAÅžI Cd., KÄ°RAZLI BAÄžLAR Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21936-4022)
- SÄ°LAHTARAÄžA Mh., YENÄ°YOL Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21909-28342 TM)
- BEÅžTELSÄ°Z Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 Ã‡IKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAÅž Cd., Ã‡IRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAÄž 1 Sk., MODABAÄž 10 Sk., MODABAÄž 4 Sk., MODABAÄž 8 Sk., MODABAÄž 9 Sk., SEYÄ°TNÄ°ZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTÄ°NBURNU Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21923-1866)
- PAZARÄ°Ã‡Ä° Mh., ORDU Cd., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21946-8505)
- MERKEZ Mh., SÄ°LAHTARAÄžA Cd., BASMACI ABDÄ° EFENDÄ° Sk., (EYÃœP Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21947-8905)
AYEDAÅž 11 MART ELEKTRÄ°K KESÄ°NTÄ°SÄ° PROGRAMI
ATAÅžEHÄ°R
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: NECLA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AKINCI GENÃ‡LER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AYDEMÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AKYILDIZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AVCI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: AYDINLAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: Ã–ZBEK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: SÃœTÃ‡Ãœ YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YENÄ°SAHRA - Sokak: YAVUZ BEY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÃœTÃ‡Ãœ YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TAÅžLIYOL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINLAR Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESATPAÅžA - Sokak: GENÃ‡LER
10:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MERVE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: SELÄ°MBEY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ENGÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžÃœKRAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: BUKET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAHÄ°NLER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: Ä°SPÄ°RLÄ° CANÄ°P
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: GÃ–KDENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ÅžAFAK CAMÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ADEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: AYDIN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: MESKENLER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ALKAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: TOYGAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: AYDINLIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: ULUÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: OF
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°Ã‡ERENKÃ–Y - Sokak: RÃœSTEMPAÅžA
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã–RNEK - Sokak: SANCAKTAR
Ã‡EKMEKÃ–Y
09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: Ä°ÄžDE
KARTAL
09:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: YAKACIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: NALAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MÄ°SAFÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKÄ°NLER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: Ã–ZSÃ–ÄžÃœT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: SOÄžANLIK YENÄ° - Sokak: ATATÃœRK
14:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ã‡AVUÅžOÄžLU - Sokak: YAKACIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKÄ°NLER
09:00 - 16:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÅžAHANE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKÄ°BOSTAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDÄ°
10:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERÄ°SU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÃœVENLÄ°
14:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAÄž
MALTEPE
09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÃ‡LI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: Ã‡Ä°Ã‡EKÃ‡Ä°LER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: Ã‡INAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IÅžIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOÄžLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LÄ°MON
09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMÄ°N
09:30 - 15:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±nda
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAÅžIBÃœYÃœK YOLU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAÅžIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZÄ° MUSTAFA KEMAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IÅžIK
10:30 - 13:30 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAÄžLARBAÅžI - Sokak: BAÄžDAT
09:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: KILAVUZ Ã‡AYIRI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: SELVÄ°M
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: YAVRU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ZAFER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: SÄ°MA Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ÅžÄ°MÅžÄ°R
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKYALI MERKEZ - Sokak: ORKÄ°DEM Ã‡IKMAZI
PENDÄ°K
09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: VELÄ°BABA - Sokak: TEVHÄ°D
14:30 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÃœSTAKBEL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HOÅžSEDA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MARAÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SÃ–ÄžÃœT
SULTAN BEYLÄ°
09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y:
MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: DEMOKRASÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: FATÄ°H
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: GELÄ°NGÃœLÃœ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: HEKÄ°M
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KAMER Ã‡IKMAZI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SAHABE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SAMSUN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SERÄ°N
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: UMUT
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: Ã‡AÄžLAYAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: ÃœÃ‡GÃ–Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: AZA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: ASLIHAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KAHYALAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: KANGAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: MOZAÄ°K
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: YUÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: SÃœNGÃœ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: UÄžUR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: MECÄ°DÄ°YE - Sokak: DÄ°KÄ°LÄ°TAÅž
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: AKÅžEMSETTÄ°N - Sokak: FATÄ°H
ÃœMRANÄ°YE
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÄ°DENUR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYÅžEN
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y:
Â MERKEZ - Mahalle: TANTAVÄ° - Sokak: FEVZÄ° Ã‡AKMAK
09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Belde/KÃ¶y:
MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: AYDIN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: HEKÄ°MBAÅžI CAMÄ°
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: HEKÄ°MBAÅžI - Sokak: OTLUKBELÄ°
10:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STÄ°KLAL - Sokak: REÅžÄ°TPAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: Ä°STÄ°KLAL - Sokak: SONAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÃœRKLER
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DÄ°CLE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REÅžÄ°TPAÅžA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MÄ°RALAY
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: Ã‡EVRE
ÃœSKÃœDAR
09:00 - 17:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CUMHURÄ°YET - Sokak: HARBÄ°YE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: TUNÃ‡
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœNIÅžIÄžI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: EGEMEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: NAZ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: SÄ°NAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: NURDAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KARADENÄ°Z
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœZÄ°DE HANIM
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: YAZICILAR
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: AYDINLIK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KELEBEK
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: TURNA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ERZÄ°NCANLI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ALEV
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: GÃœLCÃœ
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: Ä°KÄ°NCÄ° DERE
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: MALATYALI
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: DAÄžDELEN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ÅžÄ°FA
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ULUHAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: KADASTRAL
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: ERMAN
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÃœRK - Sokak: BAYRAMÄ°Ã‡LÄ° MEHMET
Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœK Ã‡AMLICA - Sokak: OYA
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