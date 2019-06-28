Hafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri
GeriGündem Hafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.06.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Hafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 29 Haziran Cumartesi günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar gününe ait il il hava durumu verileri.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hafta sonu yağmur yağacak mı 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu

BURSA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu yağmur yağacak mı 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA 23°C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yarın Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın az bulutlu

HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren Yozgat çevreleri ile Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir'in kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yarın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevreleri, gece saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile yarın bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı...
Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler
Mersin’de kanlı pusu! İşe gitmek için evinden çıkmıştı…
O dizinin oyuncuları gözaltına alındı!