Hafta sonu yağmur yağacak mı? 29-30 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 29 Haziran Cumartesi günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar gününe ait il il hava durumu verileri.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BURSA 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA 23°C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yarın Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın az bulutlu

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren Yozgat çevreleri ile Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir'in kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yarın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Ardahan çevreleri, gece saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri ile yarın bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık