Hafta sonu hava nasıl olacak? Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, İzmir, Denizli, Manisa, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç, Burdur'un batı, Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğleden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam saatlerinde Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam saatlerinde Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur'un batı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu