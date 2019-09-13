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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri

Hafta sonunun gelmesi ile beraber hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. Özellikle Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı fırtına uyarıları ile beraber, hafta sonuna plan yapanlar, ilerleyen günlerde yağmur yağıp yağmayacağını merakla sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, İzmir, Denizli, Manisa, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç, Burdur'un batı, Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğleden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam saatlerinde Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hafta sonu hava nasıl olacak Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam saatlerinde Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak Türkiye geneli 14-15 Eylül hava durumu tahminleri

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur'un batı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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