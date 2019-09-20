Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
Haftanın son gününde yurt genelinde hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, şimdiden 21-22 Eylül tarihli hava durumunu araştırırken beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Müdürlük, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte, hafta sonu hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor.
Yağışların, pazar sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da "kuvvetli", Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde "çok kuvvetli", Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde "şiddetli" olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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