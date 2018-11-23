İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.11.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

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İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor. Peki, hafta başından bu yana tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı ve bulutlu hava hafta sonu da etkili olacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler

Meteoroloji’nin 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta boyu devam eden yağışlı hava, cumartesi günü itibariyle yurdu terk edecek.  İstanbul'da da hafta sonu parçalı az bulutlu, pazartesi günü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 9-13 derece aralığında ölçülecek. Ankara'da hafta sonu az bulutlu geçecek. Yeni haftanın sağanak yağışla başlayacağı başkentte sıcaklık 11 ila 14 derece arasında değişecek. Ancak yeni haftayla birlikte, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyreden sıcaklık değerleri düşecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL

İstanbul 23 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 24 Kasım 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 9-13 derece, İstanbul 25 Kasım 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 7-14 derece, İstanbul 26 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 10-18 derece, İstanbul 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 13-18 derece.

İZMİR

İzmir 23 Kasım 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 15 derece, İzmir 24 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 15 derece, İzmir 25 Kasım 2018 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 14 derece, İzmir 26 Kasım 2018 Pazartesi günü yağmurlu, sıcaklık 15 derece, İzmir 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 17 derece.

ANKARA

Ankara 23 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 9 derece, Ankara 24 Kasım 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 10 derece, Ankara 25 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 10 derece, Ankara 26 Kasım 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece, Ankara 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece.

TÜM İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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