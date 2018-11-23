İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor. Peki, hafta başından bu yana tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı ve bulutlu hava hafta sonu da etkili olacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler
Meteoroloji’nin 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta boyu devam eden yağışlı hava, cumartesi günü itibariyle yurdu terk edecek. İstanbul'da da hafta sonu parçalı az bulutlu, pazartesi günü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık 9-13 derece aralığında ölçülecek. Ankara'da hafta sonu az bulutlu geçecek. Yeni haftanın sağanak yağışla başlayacağı başkentte sıcaklık 11 ila 14 derece arasında değişecek. Ancak yeni haftayla birlikte, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyreden sıcaklık değerleri düşecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İSTANBUL
İstanbul 23 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 24 Kasım 2018 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 9-13 derece, İstanbul 25 Kasım 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 7-14 derece, İstanbul 26 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 10-18 derece, İstanbul 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 13-18 derece.
İZMİR
İzmir 23 Kasım 2018 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 15 derece, İzmir 24 Kasım 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 15 derece, İzmir 25 Kasım 2018 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 14 derece, İzmir 26 Kasım 2018 Pazartesi günü yağmurlu, sıcaklık 15 derece, İzmir 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 17 derece.
ANKARA
Ankara 23 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 9 derece, Ankara 24 Kasım 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 10 derece, Ankara 25 Kasım 2018 Pazar günü güneşli, sıcaklık 10 derece, Ankara 26 Kasım 2018 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece, Ankara 27 Kasım 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece.
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