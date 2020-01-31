Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? 1 2 Şubat il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-75 kg/m²) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu iç kesimlerinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 7°C, 19°C

Az bulutlu

HATAY 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

TOKAT -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

TRABZON 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu akşam saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -8°C, -3°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 6°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 4°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 9°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu