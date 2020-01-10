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İHA-Umut Yeşilyurt
Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Hafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralı

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Hafif ticari araç ile ambulansla çarpıştı: 5 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abbas Vanlı’nın(51) kullandığı 05 FD 269 plakalı hafif ticari araç ile Murat Lap (28) idaresindeki 05 BB 016 plakalı ambulans Otogar Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan Murat Lap, Zümrüt Görgüç (37), Merve Birgül (32), Cahide Birgül (81) ve Ahmet Birgül (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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