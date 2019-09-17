Hadi ipucu: Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nedir?
Yeni Türkü'nün ‘Telli Turna’ şarkısı 'Hadi' yarışmasıyla gündeme geldi. ‘Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …’ şarkısının sözleri oldu. Peki, Yeni Türkü'nün ‘Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı ‘ dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nedir?
Hadi'nin 17 Eylül tarihli ipucu olan 'Yeni Türkü'nün "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nasıldır?' sorusunun cevabını derledik:
Telli Turna şarkı sözleri
telli telli telli şu telli turna
sanmaki yaralı uçmaz birdaha
takılmış kanadı göçmen buluta
anlatır eski beni şimdiki bana
sakın çıkma patika yollara o dağlara kırlara
o karlı ovaya
yenik düşüyor her şey zamana
biz büyüdük ve kirlendi dünya
telli telli telli şu telli turna
sanmaki yaralı uçmaz birdaha
takılmış kanadı göçmen buluta
döner gelir bir gün konar yurduna
telli telli telli şu telli turna
ne kalmış muradı göklerden başka
ne kalır yarına bizden sonraya
herşey binip gitmiş uçurtmalara
sakın çıkma patika yollara o dağlara kırlara
o karlı ovaya
yenik düşüyor herşey zamana
biz büyüdük ve kirlendi dünya
telli telli telli şu telli turna
ne kalmış muradı göklerden başka
ne kalır yarına bizden sonraya
herşey binip gitmiş uçurtmalara
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