Hadi İpucu sorusu: 'Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir?'
Hadi yarışmasının 9 Eylül ipucu sorusu yayınlandı. Uygulamanın takipçileri tarafından beklenen ipucu sorusunun yayınlanmasının ardından, kullanıcılar cevabı araştırmaya başladı. 9 Eylül'de yayınlanan Hadi İpucu sorusu, 'Köftesiyle meşhur Akçaabat ve ekmeğiyle ünlü Vakfıkebir ilçeleri nerededir' cevabı istendi.. İşte bugünkü Hadi İpucu sorusunun cevabı
Hadi İpucu sorusunun cevabı: Trabzon
Vakfıkebir ülkemizde Karadeniz bölgesinde Trabzon ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Trabzon’a bağlı olan Vakfıkebir ülkemizde Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır.
Vakfıkebir Hangi Şehirdedir?
Vakfıkebir ülkemizde Karadeniz yöresinin Trabzon şehrindedir. Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm nokyalarından biri olan Vakfıkebir, turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca ekmeği ile de meşhur olan Vakfıkebir bu yönüylede tanınan bir bölgedir.
Akçaabat nerededir?
Trabzon ilinin en büyük ilçesi olma unvanına sahip olan ilçenin 2016 verilerine göre nüfusu yaklaşık 120 bin civarındadır. Osmanlı dönemindeki kaynaklarda, şehir merkezi pulhane, ilçenin geneli ise, Akçeabad şeklinde geçmektedir. İlçenin en önemli gelir kaynakları arasında balıkçılık, fındık, zeytincilik, hayvancılık ve turizm aktiviteleri yer almaktadır. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Akçaabat, Trabzon'un bir ilçesidir. Köftesiyle meşhur olan bölge bu konuda tarihi bir lezzete sahiptir.
Hadi yarışması saat 20:30'da başlıyor..
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