Hadi bugün saat kaçta? İpucu belli oldu mu?
Mobil bilgi yarışması Hadi’nin her zamanki saatinde yapılmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Hadi, salı-çarşamba ve perşembe günleri 12:30 ve 20:30 olmak üzere 2 kez, geriye kalan günlerde ise sadece 12.30’da oynanıyor. Peki, Hadi bugün saat kaçta? İpucu belli oldu mu?
Hafta içi her gün en az mutlaka bir kez yapılan Hadi bilgi yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Yarışmanın bugün yapılmaması ve ipucu bilgisinin verilmemesi farklı soruları gündeme getirdi. Peki, sunuculuğunu kimi zaman Müge Boz'un kimi zamansa Merve Toy'un yaptığı Hadi, bugün saat kaçta? İpucu sorusu belli oldu mu?
Yarışmanın bugünkü durumuyla ilgili bilgilendirme Hadi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Yapılan duyuruda “Sevgili Hadiciler sizlere daha iyi bir yarışma deneyimi yaşatabilmek için bugün 12:30 yarışmamız yapılmayacaktır. Akşam 20:30’da tekrar sizlerleyiz.” İfadeleri kullanıldı.
HADİ İPUCU BELLİ OLDU MU?
Her gün farklı miktarlarda ödüller veren Hadi, kullanıcılarına kolaylık sağlamak adına bir ipucu veriyor. İpucu sorusu spor, müzik, coğrafya veya edebiyat konularından geliyor. Saat 20.30 yapılacak yarışmanın ipucunun öğlen saatlerinden sonra 14.00-15.00 arasında belli olması bekleniyor.
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