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    Haciz memurları çocukları böyle götürdü!

    KASTAMONU (İHA)
    04.07.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Annelerine gitmek istemediği iddia edilen çocuklar için mahkemeden karar çıktı. Haciz memurlarının çocukları götürmek istemesi sırasında ağlamaları ise yürekleri dağlarken çocuklarını almaya annelerinin gelmemesi ise dikkat çekti.

    Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. Temmuz ayında annelerinin görüşmesine izin verdiği çocuklar gitmek istemeyince baba göndermedi. Anne ise şikayetçi olunca çocuklara haciz geldi. Minik çocukların haciz memuru ile polislerin arasında gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.

    Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde oturan Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden evlilik yaptı. Bu evlilikten Aybüke (7) ve Ali (6) isimli iki çocukları olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan’a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi. Ancak çocuklar gitmek istemeyince babaları Temmuz ayında göndermedi. Ancak çocukları ile görüşmek isteyen anne de şikayetçi olunca, babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.

    Gitmek istemediklerini sürekli belirten çocukların yanı sıra baba Kemal Erkan'da gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Temmuz ayı boyunca annesinde kalacak olan çocukları, annelerinin almak için bile gelmediğini anlatan Kemal Erkan, "Çocukları almak için polislerle birlikte bilirkişi, icra memuru ve polisler evimize geldi. Çocuklar ayrılmak istemiyorlar. Fakat ortada mahkeme kararı var. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl annelik, hiç olmaz sa anneleri de gelseydi de birlikte gitselerdi" dedi.

    Etiketler: haczedilen çocukları , son dakika , haberler
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