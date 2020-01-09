Hac kura çekilişi az önce başladı.. Gözler şimdi canlı yayında.. İşte 2020 Hac kuraları çekilişi

Hac kuraları canlı yayın ile bugün gerçekleşiyor. Toplam 83 bin 430 kişinin bu yıl kutsal topraklara gitmeye hak kazanacağı Hac kuraları çekilişi, Diyanet İşleri Başkanlığı güdümünde gerçekleşecek. Çekiliş sonrası ise kesin kayıt işlemleri için E-Devlet ekranı kullanılacak. Kesin kayıtlar için belge teslimi acentalar ve il müftülükleri üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2020 Hac kuraları çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte, 2020 Hac kuraları için canlı yayın ve çekiliş sonuçları hakkında bazı bilgiler

Hac kuraları için beklenen gün geldi. Bu yıl İlk defa başvuran 174 bin 491 kişi ile birlikte 2007 yılından bu yana bekleyen 2 milyon 124 bin 309 kişi ile birlikte toplamda 2 milyon 298 bin 800 kişi, bu yıl hac kuralarında yer alacak. Kurada kontenjan sayısı ise 83 bin 430 olacak.

HAC KURALARI CANLI YAYIN İLE ÇEKİLİYOR

2020 yılının Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, aşağıdaki ekran üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

Canlı yayın ekranının açılmaması halinde lütfen bu linke tıklayınız

HAC KURALARI CANLI YAYINI BU YIL SADECE ANKARA İÇİN GERÇEKLEŞECEK

Hac kuraları için canlı yayın çekilişinde bu yıl sadece Ankara için gerçekleştirilecek. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları akşam 21.00 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuç bilgilerini edinebilmek için E-Devlet şifresi gerekecek.

HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEM ARZ EDECEK

Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.

Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.

2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.

2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.

Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.

Katsayılı kura sistemi ile ilgili merak edilenler



- Hac kuralarında katsayı hesabı nasıl yapılır?

- Katsayılı kura sistemi nedir? pic.twitter.com/4sXIgVf8Wu — Diyanet (@diyanetbasin) 8 Ocak 2020

BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açık olacak. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

KURA SONUÇLARI SAAT 21.00 İTİBARİYLE BU ADRESTE OLACAK

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

KURA SONUÇLARI İÇİN YEDEK ADAYLAR KESİN KAYIT SONRASI BELİRLENECEK

Kesin kayıt sürecini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin yerine yedek adaylar dahil edilecek. Kura sırası gözetilerek belirlenen yedek adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarih aralığında illere dağıtılan kontenjan çerçevesinde kayıt altına alınacak.

KESİN KAYITLAR SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENEBİLECEK

Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.

İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

Kesin kayıt işlemini yaptıran ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek.

GERİ DÖNÜŞLER NE ZAMAN OLACAK?

Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN BİLGİLENDİRİCİ AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, dün Diyanet TV'de katıldığı programda hac farizasını yerine getirmek üzere kuraya başvuran kişiler için bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar;