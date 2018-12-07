Hac kayıtları ne zaman?
2019 hac kayıtları için geri sayım devam ediyor. Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru tarihini kaçırmamak için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasını sık sık ziyaret ediyor. Peki, hac kayıtları ne zaman?
Milyonlarca hacı adayının sabırsızlıkla beklediği 2019 yılı hac takvimi belli oldu. 2019 yılında ilk defa hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat edecek olan vatandaşlar hac ön kayıtlarını 08 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapabilecek. T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler. Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 8 Aralık'ta Başkanlık tarafından yapılacak. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan vatandaşlar 2019 yılı hac kuralarına katılım hakkı elde edemeyecek.
KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, geçtiğimiz yıl 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilmişti. Kuraların bu yıl da buna yakın bir tarihte çekilmesi bekleniyor. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
HAC FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.
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