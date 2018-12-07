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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.12.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Hac kayıtları ne zaman?

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Hac kayıtları ne zaman?

2019 hac kayıtları için geri sayım devam ediyor. Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru tarihini kaçırmamak için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasını sık sık ziyaret ediyor. Peki, hac kayıtları ne zaman?

Milyonlarca hacı adayının sabırsızlıkla beklediği 2019 yılı hac takvimi belli oldu. 2019 yılında ilk defa hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat edecek olan vatandaşlar hac ön kayıtlarını 08 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında yapabilecek. T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler. Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 8 Aralık'ta Başkanlık tarafından yapılacak. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan vatandaşlar 2019 yılı hac kuralarına katılım hakkı elde edemeyecek.

KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, geçtiğimiz yıl 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilmişti. Kuraların bu yıl da buna yakın bir tarihte çekilmesi bekleniyor. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

HAC FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

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