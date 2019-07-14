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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.07.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

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Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 30 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme sahip bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması ve caydırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 61 bin 101 personel ve 188 dedektör köpek ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirilen uygulamada 526 bin 16 kişi sorgulandı.

Sorgulamalarda bir "cinayet", bir "yağma", 29 "yaralama", 44 "hırsızlık",18 "dolandırıcılık", 3 "cinsel taciz", bir "çocuğun cinsel istismarı", 14 "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 4 "kaçakçılık", bir "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 887'si "diğer suçlar" olmak üzere, 11'i çocuk 27 kayıp kişinin de aralarında bulunduğu aranan bin 30 kişi yakalandı.

EKİPLERCE 612 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 792 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 99 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce kontrol edilen 167 bin 70 araçtan 3 bin 41'ine işlem yapıldı, 612'si trafikten men edildi, 78 aracın arandığı belirlendi.

Denetlenen 19 bin 474 umuma açık iş yerinden 61'ini kapatan güvenlik güçleri, 12 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız av tüfeği, 16 kurusıkı tabanca, 897 mermi, 7 kesici/delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metamfetamin, 24 kök kenevir, 62 sentetik ecza hapı, 240 litre kaçak içki ve bin 630 paket kaçak sigara ele geçirdi.

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