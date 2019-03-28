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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
28.03.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Güvenlik görevlisi okulda hayat kurtardı

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Güvenlik görevlisi okulda hayat kurtardı

GAZİANTEP'de, Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, okul bahçesinde top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan ve baygınlık geçiren Çınar'a ilk müdahaleyi okulun güvenlik görevlisi yaptı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, arkadaşı Muhammet Mustafa Özdemir'le çarpıştıktan sonra yere yığıldı.

Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren Çınar'ı gören okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve nefes almasını sağladı.

OKULUN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öğrenci daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan müdahale anlarının ise okulun güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar, bahçedeyken olayı fark ettiğini belirterek, "Öğrenciler futbol oynarken iki öğrenci çarpışarak yere düştü. Bir öğrencinin fenalaştığını fark edince yanlarına gittim.

Öğrencinin boğazına kaçan dilini çıkararak nefes almasını sağladım. Müdahale ederken kendi çocuklarım aklıma geldi ve elimden gelen çabayı gösterdim" dedi. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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