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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güvenli bölge çıkışı: Milli güç unsurlarıyla ansızın girmeli

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Güvenli bölge çıkışı: Milli güç unsurlarıyla ansızın girmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu’nda Türkiye-ABD arasındaki görüşme trafiğinin, güvenli bölge etrafındaki kuşkuları gidermesini ve gereğinin yapılmasını dilediğini belirterek, “Aksi halde Türkiye, Fırat’ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli” dedi.

MHP Lideri, dün düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

ANALARIN ÇIĞLIKLARI DUYULUYOR

“Türk milleti tehditlere karşı uyanık ve dikkatlidir. Hainlerin beli çok şükür kırılmaktadır. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde dokuz gündür oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden duyuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne nedeni yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarıdır. Kandil’e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP’den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir.

YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİ

Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge, henüz ortak sınır devriyesinin ötesine geçmiş değildir. ABD bir yanda güvenli bölge için Müşterek Harekât Merkezi’nde Türkiye ile eşzamanlı çalışmalar yürütürken, diğer yanda terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardımına devam etmektedir. ABD’nin güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu’nda Türkiye-ABD arasında kurulması beklenen muhtemel görüşme trafiğinin güvenli bölge etrafındaki kuşku ve güvensizlikleri gidermesi, ülkemizin meşru tezlerinin ve haklı endişelerinin anlayışla karşılanıp gereğinin yapılması samimi dileğimizdir. Aksi halde Türkiye başının çaresine bakmalı, Fırat’ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli, huzuru tesis etmelidir.

YENİ ARAYIŞLAR ÖLÜ DOĞACAK

MHP önümüzdeki dönemde milli muhalefet çizgisini ilkeli biçimde koruyacaktır. Cumhur ittifakının yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır. Cumhur ittifakını gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacaktır.” 

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