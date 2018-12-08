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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emin YEŞİL/ DHA
08.12.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Sultangazi'de şoke eden anlar! Onlarca kişinin gözü önünde...

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Sultangazi'de ATM'den para çeken bir kişiyi güpegündüz, herkesin gözü önünde gasp eden 3 kişi yakalandı.  

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi.  Muhammed K., ATM'den para çektikten sonra yürümeye başladı. Bu sırada Mervan A. ve Murat Ş., Muhammed K.'nın önünü kesti. Gaspçılar, Muhammed K.'dan yanındaki parayı istedi. Muhammed K., parasının olmadığını söylemesi üzerine gaspçılardan ikisi, Muhammed K.'yı önce dövdü, sonra üzerindeki parayı alarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Muhammed K.'nın önce dövüldüğü, daha sonra gasp edildiği anları caddeden geçen herkes film izler gibi izledi, yaşananlara aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Gasp anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken çevredekilerin olaya sessiz kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

ÜÇ KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Gaspa uğrayan Muhammed K.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları  yakalamak için harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, gaspçıların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Gaspçılar olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Mervan A., (23) ile Murat Ş.,(21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hakan Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mervan A. ve Murat Ş.'nin terör örgütüne üye olmaktan adam öldürmeye teşebbüse kadar çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Mervan A.'nın terör örgütü PKK'nın mahalli yapılanmasında aktif faaliyet gösterdiği, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 adet kaydının yanı sıra, 13'ü evden hırsızlık, tehdit, adam öldürmeye teşebbüs olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirtildi.  Terör örgütü PKK/DGH yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü PKK'ya üye olmaktan 4 adet kaydı bulunan Murat Ş.'nin ise yağma, adam yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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