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    Günün kahramanı! Üçüncü kattan sırtında indirdi

    İHA
    07.07.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.

     

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir daire henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği binanın üst katlarında bulunan 2’si Irak uyruklu 6 kişi mahsur kaldı.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez İtfaiyesi ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alan ekipler, merdivenle mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Balkonda kurtarılmayı bekleyen çocukları sırtıyla 3. kattan aşağıya indiren ekipler, diğer vatandaşları da kısa sürede tahliye etti.

    Ekipler tarafından kurtarılan 3’ü çocuk, 2‘si Irak uyruklu toplam 6 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının sebebi öğrenilemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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