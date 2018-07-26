Günpınar Şelalesi nerede?
Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, büyük bir ilgi görüyor. Mavinin ve yeşilin her tonunu ziyaretçileriyle buluşturan Günpınar Şelalesi, 40 metre yükseklikten dökülen Türkiye'deki birkaç şelaleden biri. Peki, Günpınar Şelalesi nerede, hangi ilçenin sınırları içerisinde?
Günpınar Şelalesi, Malatya ili Darende ilçesi sınırlarında, Tohma Çayı'nın kolu Şuhul Deresi üzerindeki şelaledir. Malatya'ya 118 km uzaklığında, Darende'nin 8 km batısında bulunur. E24 Kayseri-Malatya yolundan 5 km'lik asfalt yolla ulaşılır. Günpınar Şelalesi ile Tohma Çayı Kanyonu Darende ilçesinin önemli turizm alanını oluşturur. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan ve 650 dönümlük vadisiyle de her mevsim ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara sunuyor.
GÜNPINAR ŞELALESİ’NİN TARİHİ
Şelalenin adı eskiden yakınında bulunan köye atfen Aşudu Şelalesi olarak kullanılıyordu. Günpınar Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu, tatlı su balıkları, bitki örtüsü, yaban hayatı ve küçük şelaleleriyle zengin özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
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