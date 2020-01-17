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Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada

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Güngören'deki doğal gaz patlaması kamerada

GÜNGÖREN'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada anı kameralara saniye saniye yansıdı

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Dairedeki 1 kişi yaralandı. Dairenin duvarı tamamen yıkılırken, sokak cam parçaları ve molozlarla doldu. Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairedeki doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.

Güngörendeki doğal gaz patlaması kamerada

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