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    Güneydoğu gazisine trafikte dehşeti yaşattı

    İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir) (DHA)
    06.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Torbalı ilçesinde Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi (40), trafikte tartıştığı servis minibüsü şoförü Fahrettin O. tarafından eşinin gözü önünde bıçakla dudağından yaralanarak dövüldüğünü söyledi. Olay sırasında Çiftçi'nin bacak protezi de zarar görüp işlevini yitirdi. Çiftçi’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fahrettin O., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fahrettin O.’nun, olayı duyan servis minibüsünün sahibi Sedat Çetin tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

    Şırnak’ta 20 yıl önce teröristlerin döşediği mayına basarak sağ bacağını kaybeden gazi Murat Çiftçi, 4 Temmuz günü önce 2,5 yaşındaki oğlu Yusuf’u bakıcısına bıraktı ardından Gaziemir Belediyesi Yaşlı Bakım Birimi’nde hasta bakıcı olarak görev yapan eşi Nilüfer’i işe bırakmak için 16 MRD 88 otomobiliyle yola çıktı.

    Aydın- İzmir yolu Ayrancılar kavşağına gelen Çiftçi ile ters yönden geldiği öne sürülen 35 S 64073 plakalı servis minibüsünün şoförü Fahrettin O. arasında tartışma çıktı. Bu sırada minibüsten inen Fahrettin O., iddiaya göre, küfretmeye başladığı gazi Çiftçi’yi dövdü.

    Neye uğradığını şaşıran Çifti, Fahrettin O.’nun cebinden çıkarıp rastgele savurduğu bıçağın sıyırması sonucu dudağından hafif yaralandı. Fahrettin O., olay sonrası bindiği minibüsle kaçarken, Çiftçi ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu aldı.

    Jandarmaya giderek şikayetçi olan Çiftçi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Çiftçi’nin şikayeti üzerine ertesi gün yakalanıp gözaltına alınan minibüs şoförü Fahrettin O., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Güneydoğu gazisine trafikte dehşeti yaşattı''BAŞINI GÖVDENDEN AYIRACAĞIM'' DİYE TEHDİT ETMİŞ

    Kendisine saldırıp döven ve bıçakla yaralayan minibüs şoförünün hem suçlu hem güçlü olduğunu dile getiren Murat Çiftçi, "Olaydan sonraki gün fırına ekmek almaya çıkmıştım. Saldırgan minibüs şoförü ile karşılaştım. 'Beni şikayet etmişsin. Başını gövdenden ayıracağım' diyerek beni tehdit etti. Can güvenliğimiz yok. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

    Güneydoğu gazisine trafikte dehşeti yaşattı
    PROTEZİ ZARAR GÖRDÜ

    Olay sırasında bacak protezinin de zarar görüp işlevini yitirdiğini belirten Çiftçi, "Protezim zarar gördüğü için adım atarken acı çekiyorum. Bu protezin fiyatı 38 bin lira. Yenisini nasıl alırım, bilemiyorum. Ayrıca kavga sırasında yan bağımda bir hasar da oluştu" diye konuştu.

    O ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

    Fahrettin O.’nun şoförlük yaptığı servis minibüsünün sahibi Sedat Çetin ise "Olayı kınıyoruz. Gazimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gazimizi darp edip, yaralayan şoförü işten çıkardık. Böyle bir olayın yaşanmış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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