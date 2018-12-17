Güneş tutulması ne zaman? 2019 tutulma tarihleri
2018 yılının tüm tutulmalarının sona ermesi ardından gözler 2019 tarihlerine çevrildi. Bu senenin ilk Güneş tutulması 15 Şubat 2018’de, son Güneş tutulması da 11 Ağustos’ta gerçekleşmişti. Peki, 2019’da Güneş tutulması ne zaman? İşte, 2019 tutulma tarihleri…
2019 yılında 3 Güneş ve 2 Ay tutulması görülebilecek. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.
Ay tutulmasında ise Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
2019 TUTULMA TAKVİMİ
Güneş tutulması - 6 Ocak 2019
Ay tutulması - 21 Ocak 2019
Güneş tutulması - 02.07.2019
Ay tutulması -16 Temmuz 2019
Güneş tutulması - 26 Aralık 2019
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