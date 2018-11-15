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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Günde 1000 kişi dönüyor

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Günde 1000 kişi dönüyor

Zeytin Dalı harekâtı sonrası hayatın normale döndüğü Afrin’e gittik. Sokaktaki yaşamdan eğitim ve öğretime, şehirdeki yeni yönetimden güvenlik tedbirlerine kadar her değişime tanıklık ettik, terör örgütü PKK’nın sorgu odalarını, devasa tünellerini gördük. Yeniden hayata bağlanan Afrin’e günde yaklaşık 1000 kişi dönüyor.

TERÖR örgütü PKK/PYD/YPG’nin kontrolündeki Afrin, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, 18 Mart’ta Zeytin Dalı harekâtıyla kurtarıldı. Teröristlerden temizlenen Afrin’de hayat normalleşirken, çatışmalar döneminde evlerini terk edenler geri dönüyor.

Günde 1000 kişi dönüyor

MERKEZİN NÜFUSU 200 BİNE ULAŞTI

PKK’nın kontrolünde olduğu dönemde nüfusu 50 bine kadar düşen Afrin kent merkezinin nüfusu bugün 200 bine ulaştı. Günde ortalama 1000 kişi dönüyor. Afrin genelinde ise toplam nüfus 350 bini geçti. Eğitim, sağlık ve yargı sistemi yeniden hayata geçirilirken, Türkiye’de eğitilen 1700 yerel polis gücü görev yapıyor. Şehirde hayat yeniden canlandı. İnşaat, ticaret ve üretim canlanırken 120 zeytin fabrikası da faaliyete geçti.

Günde 1000 kişi dönüyor

İLAÇLAR TÜRKİYE’DEN GETİRİLİYOR

Zeytin Dalı harekâtının hemen ardından kentteki hastaneler onarılarak sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Afrin ve Cinderes’te 2 büyük hastane hizmete başlarken, diğer bölgelerde ise sağlık ocakları açıldı. Türkiye’den gelen doktorlar yerel doktorlar ile birlikte Afrinlilere sağlık hizmeti verirken, ilaç ihtiyacı ise yine Türkiye’den karşılanıyor.

Günde 1000 kişi dönüyor

ADALET SİSTEMİ YENİDEN KURULDU

Afrin’de adalet sistemi de yeniden hayata geçirildi. Yerel meclisin aldığı kararlar sonrasında yerel hâkim ve savcılar, aktif göreve başladı. Türkiye’nin onardığı adliyelerin faaliyete geçirilmesiyle yerel savcılar ve hâkimler burada görev yapıyor. Suç işleyen, suça karışanlar yerel yasalara dayanılarak buradaki savcı ve hâkimlerce yargılandıktan sonra tutuklanan kişiler Türkiye tarafından onarılan cezaevine gönderiliyor.

Günde 1000 kişi dönüyor

PKK’NIN İŞKENCE VE SORGU ODALARI

Zeytin Dalı harekâtı başlamadan önce YPG ve PKK’nın Afrin’de büyük yığınak yaptığı ve bu amaçla tüneller açtığı belirlendi. PKK’nın karargâh olarak kullandığı binaları birbirlerine bağlayacak şekilde yeraltından tüneller oluşturduğu, bu betonarme tüneller içinde ayrıca küçük küçük odalar yaptıkları da gözlendi. Terör örgütü tarafından açılan bu tünellerin, içinden mühimmat taşımak için araçların bile geçebileceği büyüklükte olması dikkat çekti.

Terör örgütünün, kendisine karşı gelen, haraç adı altında topladıkları vergiyi ödemeyenleri sorguladıkları ve işkence yaptığı odalar da dikkat çekti. Örgütün söz konusu kişileri bu odalara alarak işkence yaptığı, sorguladığı öğrenildi. Terör örgütünün ayrıca her aileden bir kişiyi silah altına aldığı, çocuğunu vermek istemeyen, buna karşı çıkan aile bireylerini de bu odalarda sorguladığı bilgisi paylaşıldı.

Günde 1000 kişi dönüyor

ÖĞRENCİLERİN % 60’I KIZLARDAN OLUŞUYOR

AFRİN’in terör örgütünden temizlenmesinin hemen ardından eğitime sorunsuz geçilmesi için Türkiye, bölgeye eğitimden sorumlu koordinatör atadı. İlk çalışma olarak terör örgütünün karargâh olarak kullandığı, mühimmat ve bombalar doldurduğu 204 okul onarıldı. Yerel öğretmenler yeniden göreve başladı. Onarılan okullarda 47 bin 718 öğrenci eğitime başladı. Burada dikkat çeken en önemli nokta ise yerel öğretmenlerin çoğunun kadın olması ve öğrencilerin de yüzde 60’ının kız çocuklarından oluşması. Çocuklara Arapça eğitiminin yanı sıra Türkçe, Kürtçe ve İngilizce eğitim de veriliyor.

Günde 1000 kişi dönüyor

HEDEF TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER

Afrin’nin kadın okul müdürü Firyel Bekir, “Aileler çocukların gönül rahatlığıyla okullara gönderiyor. Türkiye, çocuklarımızın çanta, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Kız çocuklarımız daha çok eğitime ilgili. Bir kadın öğretmen olarak bu durumdan gurur duyuyorum” dedi. Lise öğrencisi Halida Abid, “En büyük hayalim doktor olup insanlarıma yardımcı olmak. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye’de üniversite okumak istiyorum” derken, Rudiyere Musa ise “Mühendis olmak istiyorum, Türkiye’deki üniversiteleri inceledim. Çok güzel üniversiteler var. İnşallah Türkiye’deki üniversitelere giderim” ifadelerini kullandı.

Günde 1000 kişi dönüyor

SINIR KAPISINA İSMİ VERİLSİN

AFRİN’e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesi, ticaretin canlanması amacıyla Hatay’dan bölgeye geçiş için açılacak yeni gümrük kapısında sona doğru gelindi. Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamam köyü ile Cinderes’e açılacak gümrük kapısının bu ayın sonunda faaliyete geçeceği belirtildi. Yeni açılacak gümrük kapısına ise, Zeytin Dalı harekâtı sırasında terör örgütü PKK’nın Cinderes’ten Reyhanlı’ya attığı roketle odasında uyurken şehit olan lise öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın adının verilmesi istendi.

HAMZA TÜMENİ KARARGÂHINA GİRDİK

ZEYTİN Dalı harekâtında Türkiye’yle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) en büyük birleşeni Hamza Tümeni, PKK/PYD-YPG’nin asayiş merkezi olarak kullandığı binayı karargâha dönüştürmüş. Zeytin Dalı harekâtında 100 kayıp veren Hamza Tümeni Komutanı Seyfeddin Bulad, Afrin ve çevresinin güvenliğini sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

‘MİLLİ ORDUYUZ’

“Afrin’de uzun bir cephe hattı var, terör örgütleriyle sıfır noktasındayız. PKK’nın kente sızmalarını, hain eylemlerini önlemek için cephe hattımızı güçlendirdik. PKK’nın birçok eylem girişimi oldu, bunları önledik. Kardeş ülke Türkiye ile buradaki insanların huzuru için gece-gündüz çaba gösteriyoruz. Milli ordu olarak bölgenin emniyeti, Afrinlilerin güvenliği ve huzurunu sağlamak için canlar verdik. Zeytin Dalı harekâtı, dünyada eşi benzeri olmayan bir harekât. Tek bir sivile zarar vermeden, binalar bombalanmadan, Türk kardeşimizle bütün ahlakımızla geldik. Kimseye farklı gözle bakmadık, mallarını, namuslarını koruduk. PKK olsun DEAŞ olsun bir farkları yok. Biri dini kullanarak diğeri de özgürlük kisvesi altında insanları öldürüyor. Türkiye, bu bölgeye huzurun yanı sıra, insanlığı, ahlakı ve adaleti de getirdi.”

YENİ DÜZEN: 7 BÖLGE

ZEYTİN Dalı harekâtının ardından hayatın normale dönmesi için Afrin, Reco, Cinderes, Mabatlı, Şeyh Hadid, Bülbül ve Şeran olarak 7 bölge şeklinde yerel meclisler tarafından yönetilmeye başlandı. Yerel halktan seçilen Afrin ve Reco’da 20’şer, diğer bölgelerde ise 15’şer kişilik yerel meclisler, belediye hizmetlerinden halkın temiz su ihtiyacına kadar bu bölgelerin yönetimi için tüm kararları alan tek merci konumunda.

‘TÜRKİYE’YLE GÜVEN GELDİ’

Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, 20 kişilik meclis üyelerinin Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluştuğunu belirterek, “PKK, buradaki halka büyük baskılar uyguladı. Zorla çocuklarını silah altına aldı, vergi adı altında yüksek miktarlarda paralar topladı. Karşı gelenler cezalandırıldı, işkenceler yapıldı. Afrin halkı yeni yeni nefes almaya başladı. Ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz. Belediye hizmetlerini yerine getiriyoruz. Türkiye ile ortak çalışmalar yürüterek hastaneler, sağlık ocakları açtık, eğitim hizmetleri vermeye başladık. İnsanlarımız güven içinde sokağa çıkıp alış-verişini yapıyor. Türkiye’yle Afrin’e huzur ve güven geldi” dedi.

Günde 1000 kişi dönüyor

KADIN POLİSLER DE GÖREVDE

AFRİN’de asayiş ve kent güvenliğinin sağlanması için Türkiye’de eğitilen yerel polisten oluşan emniyet teşkilatı kuruldu. Kadınların da bulunduğu 1700 kişilik Afrin yerel polisi, asayiş olaylarının yanı sıra terör, kaçakçılık, mali suçlar, örgütlü suçlar ve trafik düzenlenmesinde görev alıyor. Kentin birçok yerinde denetim noktası oluşturan polis gücü, kentte giriş-çıkışları kontrol ediyor. Afrin yerel polis gücünde görev alan kadın polislerden Nahid Elhaddi, Koruma Şubesi’nde görev aldığını belirterek, “Afrin’in güvenliği, insanlarımızın huzuru için göreve başladık. İnsanlarımız artık kendilerini daha özgür, daha huzurlu hissediyor. Türkiye’nin burada olması hem bize güç hem güven veriyor. Onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Aynı şubede görevli Betülin Avad ise “Bizim amacımız kenttin huzurunu sağlamak. Afrin halkı çok baskı gördü, çok zor günler yaşadı. Şimdi kendisini daha güvende hissediyor. Türkiye’nin daima bizimle olmasını istiyoruz. Onların varlığı bize güç ve güven veriyor” ifadelerini kullandı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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