Güncel seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla güncel yurtiçi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461 olduğunu açıkladı.
Yerel seçimlere girecek partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla YSK’da kura çekildi. Kura çekimi öncesi seçimlerle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla güncel yurtiçi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısının ise 194 bin 715 olduğunu açıkladı.
AK PARTİ 8’İNCİ CHP 7’NCİ SIRADA
YSK’da çekilen kura sonucu partilerin oy pusulasındaki sıralaması şu şekilde belirlendi: “Birinci sırada SP, ikinci sırada BTP, üçüncü sırada TKP, dördüncü sırada Vatan Partisi, beşinci sırada BBP, altıncı sırada Hür Dava Partisi, yedinci sırada CHP, sekizinci sırada AK Parti, dokuzuncu sırada DP, onuncu sırada MHP, on birinci sırada İYİ Parti, on ikinci sırada HDP, on üçüncü sırada da DSP.”
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