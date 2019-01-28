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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güncel seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461

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Güncel seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla güncel yurtiçi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461 olduğunu açıkladı.

Yerel seçimlere girecek partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla YSK’da kura çekildi. Kura çekimi öncesi seçimlerle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Sadi Güven, bugün itibarıyla güncel yurtiçi seçmen sayısının 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısının ise 194 bin 715 olduğunu açıkladı.

AK PARTİ 8’İNCİ CHP 7’NCİ SIRADA

YSK’da çekilen kura sonucu partilerin oy pusulasındaki sıralaması şu şekilde belirlendi: “Birinci sırada SP, ikinci sırada BTP, üçüncü sırada TKP, dördüncü sırada Vatan Partisi, beşinci sırada BBP, altıncı sırada Hür Dava Partisi, yedinci sırada CHP, sekizinci sırada AK Parti, dokuzuncu sırada DP, onuncu sırada MHP, on birinci sırada İYİ Parti, on ikinci sırada HDP, on üçüncü sırada da DSP.” 

 

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