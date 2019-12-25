Gümüşhane’den 300 öğrenci İstanbul’da... ‘Geleceğe Yolculuk’ başladı

Öğrenciler gezilerine Çamlıca Camii’ni ziyaret ederek başladı. Öğrenciler daha sonra Aydın Doğan Vakfı’nda Gümüşhaneli iş adamı Aydın Doğan ile buluştu. Doğan, öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek GÜDEF’e böyle bir proje dolayısıyla teşekkür etti. Öğle yemeğini öğrencilerle yiyen DOĞAN, toplu fotoğraf ve hediye verildikten sonra öğrencileri uğurladı.

Daha sonra Üsküdar sahilinde gezen öğrenciler, Üsküdar Belediyesine ait Valide Sultan gemisiyle eğlenceli bir boğaz turu gerçekleştirdi. Boğaz turundan sonra Adile Sultan Kasrı’nda Hababam Sınıfı’nın çekildiği okul ziyaret edildi.

Programın akşam bölümünde, Ümraniye Belediyesi nikâh salonunda akşam yemeğine katıldı. Projeyi yürüten GÜDEF (Gümüşhane Dernekler Federasyonu) Başkanı Vahit Olgun yaptığı konuşmada ‘Bu projede emeği olan, başta İçişleri bakanımız sn. Süleyman Soylu’ya, Gümüşhane 23-24. Dönem Milletvekilimiz Kemalettin Aydın’a, Artvin Valisi hemşerimiz Yılmaz Doruk'a, Gümüşhane valimiz Kamuran Taşbilek’e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şahsında tüm çalışanlarına, Belediye başkanımız Ercan Çimen’e, Bize ev sahipliği yapan Ümraniye belediye başkanımız İsmet Yıldırım’a, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan’a, İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ömer Okumuş’a, İlçe belediye başkanlarımıza, Gümüşhane’de bu projenin gerçekleşmesi için çaba sarf eden bürokratlarımıza, bugün aramızda olan öğretmenlerimize, emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz ve dernek başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye başkanı İsmet YILDIRIM ise “Böyle güzel bir çalışmadan dolayı GÜDEF genel başkanı Vahit Olgun’un şahsında tüm yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanlarını tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonları geleceğimiz olan gençler için önemsiyor, her daim yardımcı olacağımızı bilmenizi istiyorum. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. ‘Geleceğe Yolculuk’ projesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Öğrenciler gezi kapsamında Çanakkale’ye de gidecekler.