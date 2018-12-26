Gümüşhane'de yarın okullar tatil
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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