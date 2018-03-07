Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memur alımı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 personel alacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilana göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9 ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı alınacak. Peki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 memur alımını nasıl yapacak? Adaylar ilana nasıl başvuru yapabilecek? Başvuru yapmak için hangi şartları taşıyor olmak gerekli? İşte, ilana başvurmak isteyen vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları...

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bakanlığın Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. derecelerde görevlendirilmek üzere, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı kadrosu için sınav yapacağını açıkladı. Her alan için KPSS puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağrılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

İLANA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak

Son başvuru tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak

İLANA HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu ilanına başvuracak adayların, en az 4 yıllık üniversitelerin hukuk, iktisat, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

İlana başvurmak isteyen adaylarda, ÖSYM tarafından düzenlenen 2017 KPSS'den ilgili puan türünde 70 ve üzeri puan almış olması şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı alım için yapılacak sınava adaylar, 12-23 Mart tarihlerinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinden "www.gtb.gov.tr" başvuru yapabilir. Adaylar Gümrük, Ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.

Yazılı sınav 21.04.2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

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