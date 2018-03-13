Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 60 personel alımı için başvuru şartları araştırılmaya devam ediliyor. Ankara başta olmak üzere Gaziantep, Kocaeli gibi merkezlere de yapılacak olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu, KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Peki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni açtığı 40 kişilik ilanla birlikte 60 kişiye yükselen personel alımı başvuru şartları nelerdir?

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 40 AÇIKTAN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” girebileceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olma ve Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı genel başvuru koşulu olarak yer alacak.

Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen,Kimyager gibi pozisyonlarda yapılacak olan alımların özel koşullarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız;

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SÖZLÜ SINAVDA NELER YER ALACAK?

Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

20 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bakanlığın Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. ve 9. derecelerde görevlendirilmek üzere, Gümrük birimi için 9, Ticaret birimi için 9, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için 2 olmak üzere toplam 20 gümrük ve ticaret uzman yardımcısı kadrosu için sınav yapacağını açıkladı. Her alan için KPSS puanı başarı sırasına göre 10 katı kadar aday yazılı sınava çağrılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu ilanına başvuracak adayların, en az 4 yıllık üniversitelerin hukuk, iktisat, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

İlana başvurmak isteyen adaylarda, ÖSYM tarafından düzenlenen 2017 KPSS'den ilgili puan türünde 70 ve üzeri puan almış olması şartı aranıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı alım için yapılacak sınava adaylar, 12-23 Mart tarihlerinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinden "www.gtb.gov.tr" başvuru yapabilir. Adaylar Gümrük, Ticaret ya da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

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