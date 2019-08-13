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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor

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GÜMRÜĞE takılan iki yarış otomobili Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde, e-ihale üzerinden satışa çıkarılacak.

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  • Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor
  • Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor
  • Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor
  • Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor
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Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. ‘www.eihale.gov.tr’ adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model ‘Caterham SP/300.R’ model 2 yarış otomobili de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor. Geçici olarak Türkiye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan yarış arabaları için kısa zaman sonra e-ihale yapılacak. Satışa çıkarılacak aracın fiyatı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

“E-İHALE SİSTEMİ BİZİM İÇİN ETKİN OLARAK KULLANILAN YENİ BİR SİSTEMDİR”

600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Gülten Kılınç, "E- ihale sistemi bizim için etkin olarak kullanılan yeni bir sistemdir. Vatandaşlarımız bize ‘eihalegov.tr’ adresinden rahatlıkla ulaşabilir. Bu hizmette vatandaşlarımız ücretsiz olarak sisteme üye olarak giriş yapabilmektedir. Sitemiz içinde, ‘Sıkça sorulan sorular’ bölümünden kendilerinin aradığı cevapları bulabilmektedir” dedi.

“E-İHALE SİSTEMİNDEN 2014 YILINDAN BU YANA 870 MİLYON TL CİVARINDA DEVLET EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNDUK”

Kılınç, “E- ihale sisteminde 2014 yılından bu yana 870 milyon TL civarında devlet ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sistemde tamamen etkin ve kolay ulaşılabilirlik esastır. Tüm satışlarımız şeffaf olarak gerçekleşmektedir. E- ihaleden bugüne kadar ilk ihalede yüzde 80 satış işlemlerini gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız her türlü araca ve eşyaya rahatlıkla erişebiliyor.” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda satışa sunulacak olan yarış arabalarına dair detaylı bilgilere söz konusu site üzerinden ulaşabileceklerini belirten Kılınç, otomobil meraklılarının eihale.gov.tr adresinden satış ve ihale süreçlerini takip edebileceklerini ifade etti.

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