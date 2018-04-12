Gülhane Parkı'ndaki faciaya 15 yıl hapis istemi

Gülhane Parkı’nda iki yıl önce istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin göçük altından yaralı kurtarıldığı olayla ilgili davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, bilirkişi raporuna göre çay bahçesinin işletmecisi sanık Adnan Necip Sever’in (57) kusurlu olduğu, 6 yıldır burayı kaçak işlettiği belirtildi. Savcı, Adnan Necip Sever’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

300 YILLIK DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde, 4 Nisan 2016 günü istinat duvarının çökmesi sonucu çay bahçesinde bulunan üniversite öğrencileri Rümeysa Yözgan (21) ve İsa Kılıç (36) hayatını kaybederken 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili çay bahçesinin işleteni Ahmet Necip Sever’e “taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Ahmet Necip Sever ifadesinde, “300 senelik bir duvar çökmüştür. Benim kusurum yoktur. 1.derece sit alanıdır. Belediyenin burayı tahliye etmemizi istediği doğrudur. Biz de dava açtık. Daha sonra 2016 yılında 5 aylık süreçte tahliye ettik” dedi. Davayla ilgili mahkemeye ulaşan son bilirkişi raporunda ise sanığın sorumlu olduğu belirtildi. Rapora göre tarihi duvarın zamanla dış ortamlara maruz kaldığı, gerekli iyileştirmelerin tekniğine uygun yapılmadığı, eski eser taş duvarın ihmal edilmiş bir duvar olduğu, akasya gibi büyüyen ağaçların köklerinin duvara zarar vererek çatlakların oluştuğu anlatıldı.

6 YILDIR KAÇAK KULLANIYORMUŞ

Raporda sanık Ahmet Necip Sever’in yaklaşık 6 yıldır burayı kaçak işlettiği de anlatıldı. Buna göre belediye ve 4.No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu ekiplerince 8 Haziran 2010 tarihinde set üstü çay bahçesine ait yapıların kaldırıldı. Aradan iki yıl geçtikten sonra 1 Haziran 2012 tarihinde yapılan kontrollerde çay bahçesinin faaliyetine devam ettiği, bu maksatla üstü açılır kapanır tente ile örtülen bir mekanın kullanılmakta olduğu tespit edildi. Raporda 2010 yılında tahliye kararı ve kira sözleşmesi bitmesine rağmen sanığın çay bahçesini 6 yıldır kaçak olarak işletmesi nedeniyle sorumlu olduğu anlatıldı. Davanın son duruşmasında ise Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, mahkeme aşamasında yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu düzenlendiğini ve raporda sanığın kusurlu olduğunun açıklandığı belirtti. Savcı, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak” suçundan ölü ve yaralı sayısı da dikkate alınarak sanığın alt ceza sınırından uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.