Güler’in itirafçı eski koruması beraat etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde koruma subayı olan eski Yüzbaşı Burak Akın’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanan Akın hakkında “örgüt üyesi olmakla birlikte ceza verilmesine yer olmadığına” karar verirken, diğer itirafçı 4 sanığı da FETÖ üyeliğinden 1 yıl 10 ay hapse çarptırdı.
Orgeneral Güler’in koruma subaylığını yapan ve darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bacağından vurulan Akın, kendiliğinden emniyete giderek teslim olmuş ve FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmişti. Akın, “Yakalanacağımı anlayınca teslim oldum. Örgüt içindeki kod ismim Cenk’ti” demişti. İtirafları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, Akın’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açılmıştı.
MAKSİMUM İNDİRİM
Diğer sanıklar Fuat ve Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu’nu örgüt üyesi olmak suçundan önce 7.5 yıl hapse mahkûm eden mahkeme, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, sanıkların cezasını maksimum indirime giderek dörtte üç oranında indirdi. Mahkeme, 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdığı sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Sanıklar 5 yıl boyunca herhangi bir suç işlemezlerse, verilen hapis cezası da düşecek.
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