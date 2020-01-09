Gülerek gitmişti! O anları anlattı: Dokununca anladım…

İlk kez bu işi yaptığını söyleyen Seda A.’nın ifadelerine Hürriyet ulaştı. Seda A. ifadesinde İstanbul’dan Diyarbakır’a oradan Erzurum’a ve tekrar İstanbul’a uzanan uyuşturucu trafiğine nasıl dahil olduğunu anlattı. Para için bu işi yaptığını söyleyen Seda A. ‘Ado’ adlı kişi tarafından kendisine bu işin ayarlandığını, cezaevindeki kocasının da ‘uyuşturucuları sat’ diye kendisini yönlendirdiğini anlattı. Seda A. ‘Çok pişmanım’ dedi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Seda A. ifadesinde şunları anlattı:

‘Uyuşturucu suçundan sabıkam yok. Ama 1.5 yıldır esrar kullanıyorum. Kocam uyuşturucu madde ticareti yüzünden cezaevinde. Yakaladığında onu görmeye gitmiştim. Bana ‘... adlı uyuşturucuları müşterilere sat’ demişti. Birlikte yaşadığımız Eyüp’teki evde bir miktar uyuşturucu vardı. Bunu 5 kişiye satarken ben de kullanmıştım. Maddi sıkıntılar yaşıyordum. Esrar kullandığım için bulunduğum çevrede haber salarak uyuşturucu madde nakli yapabileceğimi söyledim. Ado olarak bilinen kişiyle irtibata geçtim. Normalde hırsızlık yapıyordu. Sürekli de telefon değiştiriyordu. Yılbaşı öncesi yüzyüze konuştuk. Beni Şirinevler’de biriyle buluşturdu. Bu şahıs tek başına masada oturuoyrdu. Ado, beni tanıştırdı ve gitti.

‘DOKUNUNCA ANLADIM’

‘Bu şahıs bana adının Ahmet olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde nakli konusunda konuşmaya başladık. Bana hitaben ‘Telefon kullanmayacaksın, Ado bile senin nereye gittiğini bilmeyecek. Kimseye uyuşturucu naklinden bahsetmeyeceksin, malı sana teslim ettiğinde bin lira verecem, malı sen teslim ettiğinde bin lira daha verecem. 5 Ocak’ta Erzurum’da kafeler bölgesinde ol. Üzerine ne giyeceksin, kıyafetlerini bana söyle seni bulmam kolay olsun’ dedi. Sen evli misin? TC numaran ne? Nerede oturuyon? diye sordu. İstediği bilgileri verdim. Sonra uçakla Diyarbakır’a oradan otobüsle Erzurum’a gittim. Kafeler bölgesinde beklerken İstanbul’daki Ahmet yanıma geldi. Beni bir kafeye götürdü. Çantamı alarak gitti, sonra tekrar geldi. Çantamı teslim etti. İçine bakmadım. Taksiyle otogara gittim. Tuvalette çantanın içine baktım. Jelatine sarılmış üç paket vardı. Paketleri sıkarak ve elimle vurup dokunarak içinde esrar olduğunu anladım. Bolu’da polis otobüsü durdurdu ve yakalandım. Çok pişmanım’