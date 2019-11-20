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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güleda'ya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

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Güleda'ya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

Eski sevgilisi Güleda Cankel’i vahşice öldüren Zafer Pehlivan cinayetin sinyallerini bir hafta önce sosyal medyadan “Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz” diyerek vermişti. Pehlivan, yine sosyal medya üzerinden, işlediği cinayeti şöyle duyurdu: “Bitti”

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel (19), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından kaldığı apart dairede öldürüldü. Muğla’dan Isparta’ya gelerek işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olan Pehlivan’ın ifadesine ulaşıldı. Pehlivan emniyetteki ifadesinde, Cankel ile görüşmek için 15 Kasım Cuma günü Muğla’dan Isparta’ya gittiğini, ardından kızın kaldığı aparta geçtiğini söyledi. Evde kimse olmadığını anlayınca otogara döndüğü öğrenilen Pehlivan, iki gün burada bekledi. 17 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında ikinci kez Cankel’in kaldığı aparta giden Pehlivan ışığın yandığını görünce zili çaldı. 

Güledaya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

EN SON ANNESİYLE KONUŞTU

Cankel’in kapıyı açıp, kendisini görünce hızla kapattığını daha sonra yeniden açtığını anlatan Pehlivan, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: 
“İçeri girdim, sonra kapı çaldı. Gelen, Osman diye biriydi. Güleda içeri almak istemedi. Ben Osman’ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman bana Güleda’yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de ‘5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım?’ dedim. Osman’a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. Annesini aradı. Kapatınca telefonu geri aldım.”

Güledaya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

3 KEZ KAÇMAK İSTEDİ

Pehlivan, ifadesinin devamında, telefonu elinden aldıktan sonra Cankel’in, kapıya doğru koşmaya başladığını ancak kapı kilitli olduğu için kaçamadığını söyledi. Cankel’i boğazını sıkarak, yan odaya götürdüğünü anlatan Pehlivan'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: 
“Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra telefonunu istedi. Osman’ı aradığını görünce telefonu kırdım. Yine kaçmaya başladı. Yakaladım. Aparta götürdüm. Boğazını tekrar sıktım. Hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım.” 

Güledaya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini ancak Güleda’nın kendisinden şikâyetçi olmadığını öne süren Pehlivan’ın, “Onu hastaneye götürdüler. Hastaneye gittim, sonra Güleda’yla beni karakola götürdüler. Güleda şikâyetçi olmadı. Onu evine götürdüler. Beni de bıraktılar. Aparta gittim. Nasıl olduğunu sordum. Kötü olduğunu söyleyince hastaneye götürdüm. Daha sonra eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Güleda bana, ‘Sen nasıl erkeksin? Beni dövdün’ dedi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Zafer Pehlivan, Güleda Cankel’i saat 11.00 sıralarında öldürdüğünü belirttiği ifadesinde, “Boğazını sıktım. Morarmaya başladı. Sesi gitti, boğazından hırıltılar geliyordu. Orada bulunan kabloyu gördüm. Boğazına sardım ve sıkmaya devam ettim. Sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce bıçağı kalbine sapladım. Ben de karakola geldim” dedi. Cankel’in cenazesi, memleketi Muğla’ya getirilerek toprağa verildi.

Güledaya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

POLİSİN İHMALİ VAR

Güleda Cankel’in öldürülmesiyle ilgili polisin tutumu tartışma yarattı. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler ve polisin olaylara müdahalesindeki eksikliklere dikkat çeken uzmanların tepkileri şöyle:

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Anında müdahale can kurtarıyor. İlla kadının ‘Ben şikâyetçiyim’ demesi gerekmiyor. Anlık müdahale yapılmazsa sonuç ölüm oluyor maalesef.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Olay sokakta oluyor kimse sesini çıkarmıyor. Karı-koca arasındaki ilişki derseniz o zaman şiddeti benimsemiş olursunuz. Yok kadın tekvando öğrensin, boks yapsın. Vatandaşı devlet korur. Korumayan devlete de bundan sonra kadın dernekleri olarak biz tazminat davası açacağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav: Resmi verilere göre, şiddet gören kadının sadece yüzde 11’i hakkını arıyor. Ben diğer yüzde 89’a seslenmek istiyorum. Şiddet gördüğünüzde mutlaka bir kadın örgütü ile bağ kurun. Kendinize mutlaka bir güvenlik planı hazırlayın. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

Güledaya ağlıyoruz... Cinayet 17 saat sürdü

SOSYAL MEDYADAN PLANINI AÇIKLAMIŞ

Pehlivan’ın sosyal medya paylaşımlarından birinde ‘Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır, mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 11.11.19’ ifadelerini kullandığı, diğer paylaşımında ise ‘Bitti. 18.11.2019. 13.47’ yazdığı görüldü.

 

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