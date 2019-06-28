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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
28.06.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Gülben Ergen'in otomobilinin çizilmesi davasında karar

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Gülben Ergen'in otomobilinin çizilmesi davasında karar

ŞARKICI Gülben Ergen'in oturduğu siteye giderek otomobilini çizdiği belirtilen eski eşi Erhan Çelik, 'mala zarar vermek' suçundan 60 bin TL adli para cezasına, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 60 bin TL'yi 20 eşit taksitte ödemesine karar verilen Erhan Çelik'in hapis cezasını ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu.

Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu.

Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi. 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar katıldı.

Olayın ardından otomobilde hasarda tespit yapıldığı anda eylemi Erhan Çelik'in gerçekleştirdiğinden Gülben Ergen'in haberi olmadığını söyleyen avukat Emek Emre, karakola giderek görüntüleri istediğinde eylemi Çelik'in gerçekleştirdiğini öğrenmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu anlattı. 

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