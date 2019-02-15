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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gül Kitabevi’ni yakmanın faturası devlete

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Gül Kitabevi’ni yakmanın faturası devlete

Kırşehir’de dört yıl önce terör örgütü PKK’yı protesto yürüyüşünde çıkan olaylarda Gül Kitabevi’nin yakılmasına ilişkin valilik, 894 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

TERÖR örgütü PKK’yı protesto sırasında 8 Eylül 2015’te Kırşehir’de Gül Kitabevi’nin yakılmasının ardından kitabevinin sahibi Sait Akıllı’nın avukatı Hatem Göksu aracılığıyla Yozgat İdare Mahkemesi’nde Kırşehir Valililiği’ne açtığı dava sonuçlandı. Mahkemenin kararında, devletin yeterli ölçüde güvenlik önlemi alamadığı vurgulanarak özetle şöyle denildi:

‘KOLLUK HİZMETİ YETERSİZ KALDI’

“Saat 18.00’de başlayan olayda bin - 2 bin kişilik kalabalığın dağıtılması veya başka şekilde etkisiz hale getirmeye yönelik faaliyetlerde, kamu hizmetinin sağlanması ve korunması hususunda kolluk hizmetinin yetersiz kaldığı ve kamu hizmetini gereği gibi yürütemeyen idarenin, Gül Kitabevi’nin yakılarak kullanılamaz hale gelmesiyle maddi zararın oluşmasında hizmet kusuru ve tazmin sorumluluğunun bulunduğu...” Yargılama sonucunda 884 bin 810.69 TL maddi tazminata hükmedildi. Devletin 2015’te bina sahibine 122 bin 138 TL ödediği belirtilip bu miktar tazminattan düşüldü. ‘Davacının duyduğu elem ve ızdırabın kısmen giderilmesine yönelik’ 10 bin TL manevi tazminata karar verildi.

AKŞAM BAŞLADI SAATLERCE SÜRDÜ

Gerekçeli kararda, Kırşehir olaylarının seyri de anlatıldı. Karara göre olaylar şu şekilde gerçekleşti: “Saat 18.00’de başlayan yürüyüşe ‘milli manevi duyguları kabaran vatandaşlar’ da katılınca kitle arttı. HDP binası taşlandı. Bu kişilere gazlar ve coplarla müdahale edilirken, binanın bulunduğu Lise Caddesi bariyerle kapatıldı. Saat 19.00’da Ankara Caddesi’ndeki Diyarbakır Tatlı Salonu taşlandı. HDP’yi koruyan 13-14 kişilik polis grubu müdahale için bölgeye geldi. 1500 kişilik kalabalık, tatlı salonuna hücum etti. Polis müdahalede başarılı olamayınca salon ateşe verildi. Kalabalık, müdahaleye gelen araçları engellemeye çalıştı. Yaklaşık 1000 kişi HDP binasına tekrar saldırdı ve Gül Kitabevi’ni ateşe verdi. Engellenen itfaiye yolunu değiştirdi ve arka taraftan yangına müdahale etti. 2-3 bin kişi şehirlerarası yolu keserek, doğu plakalı araçlara zarar verdi. Olaylar ancak saat 02.00 sıralarında durdurulabildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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