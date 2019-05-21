GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen 3 bin 243 personel alımında, sözlü sınavlar 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Sözlü sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken , sonuçların açıklanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB 3 bin 243 personel alımı ile ilgili detaylar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 personel alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti. Sözlü sınavlar ise 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan adayların gözü, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgiler.
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı süreç ve sözlü sınavlarının son bulması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak, yayınlanan duyuruda sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirilmedi.
İŞE ALINANLAR 60 GÜN DENEME SÜRECİNDEN GEÇECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.
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