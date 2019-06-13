GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 243 sürekli işçi alımında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de bazı illerde 3 bin 243 personel istihdamının yapılacağı GSB mülakatlarına katılan adayların gözü bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 3 bin 243 sürekli işçi alımında son durum...
GSB personel alımında sözlü sınavlar 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Sözlü sınava giren adaylar, mülakatın üzerinden zaman geçmesi ile sözlü sınav sonuçları ile ilgili araştırmalarına hız verdi. İŞKUR ortaklığıyla yapılan GSB personel alımı süreci, sözlü sınavların açıklanması ile başlayacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sözlü sınavları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB 3 bin 243 personel alımı ile ilgili, detaylar.
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB personel alımı süreç ve sözlü sınavlarının son bulması ile birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Ancak, yayınlanan duyuruda sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirilmedi.
Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?
MESLEK KOLLARI
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri
Gençlik Lideri
Muhasebeci
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