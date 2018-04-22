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    Haberler >Gündem>Market dönüÅŸü gördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

    Market dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

    Cavit AKGÃœN/MUÄžLA, (DHA) -Â
    22.04.2018 - 15:18 | Son GÃ¼ncelleme:

    MUÄžLAâ€™nÄ±n merkez ilÃ§esi MenteÅŸeâ€™deki lokantada, yanan ocaÄŸÄ±n Ã¼zerinde unutulan tenceredeki yemek, yangÄ±n Ã§Ä±kardÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aÄŸlayarak, izleyen iÅŸ yeri sahibi ÅžÃ¼kran Tilki, baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi.

    Olay, sabah saatlerinde, Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi Ã¼zerindeki lokantada meydana geldi. ÅžÃ¼kran Tilki, iÅŸ yerini aÃ§tÄ±ktan sonra yaktÄ±ÄŸÄ± ocaÄŸa, iÃ§inde yemek olan tencereyi koyup, markete alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gitti. Bir sÃ¼re sonra lokantadan dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°hbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

    Market dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

    AlÄ±ÅŸveriÅŸten dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde itfaiyenin erlerinin iÅŸ yerindeki alevlere mÃ¼dahale ettiÄŸini gÃ¶ren Tilki, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. BaygÄ±nlÄ±k geÃ§iren ve Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle ayÄ±lÄ±nca hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeyi reddeden ÅžÃ¼kran Tilki, "BurasÄ± benim ekmek teknem. 2 Ã§ocuÄŸuma bakÄ±yorum. KeÅŸke markete gitmeseydim" dedi.Â 

    Market dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

    YangÄ±n, itfaiye ekibinin mÃ¼dahalesiyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, iÅŸ yerinde yaklaÅŸÄ±k 30 bin liralÄ±k hasar oluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Market dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

    Etiketler: muÄŸla , gÃ¼ndem
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