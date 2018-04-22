Market dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Olay, sabah saatlerinde, Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi Ã¼zerindeki lokantada meydana geldi. ÅžÃ¼kran Tilki, iÅŸ yerini aÃ§tÄ±ktan sonra yaktÄ±ÄŸÄ± ocaÄŸa, iÃ§inde yemek olan tencereyi koyup, markete alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gitti. Bir sÃ¼re sonra lokantadan dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ä°hbarla olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

AlÄ±ÅŸveriÅŸten dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde itfaiyenin erlerinin iÅŸ yerindeki alevlere mÃ¼dahale ettiÄŸini gÃ¶ren Tilki, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. BaygÄ±nlÄ±k geÃ§iren ve Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle ayÄ±lÄ±nca hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeyi reddeden ÅžÃ¼kran Tilki, "BurasÄ± benim ekmek teknem. 2 Ã§ocuÄŸuma bakÄ±yorum. KeÅŸke markete gitmeseydim" dedi.Â

YangÄ±n, itfaiye ekibinin mÃ¼dahalesiyle gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, iÅŸ yerinde yaklaÅŸÄ±k 30 bin liralÄ±k hasar oluÅŸtuÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.