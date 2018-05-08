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    Gözyaşlarına boğuldu: En korktuğum şey başıma geldi

    İHA
    08.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Adana'da sürücü Yeliz Güven, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralıyı kanlar içinde görünce "En çok korktuğum şey bir yayaya çarpmaktı bu da başıma geldi. Ne olur ona bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarına boğulan sürücüyü kocası teskin etti.

    Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Balı'ya (32) Yeliz Güven idaresinde otomobilin dikiz aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp asfalt zemine kafasını çarpan Ballı yaralanıp kanlar içinde kaldı. Yeliz Güven, kocası Serkan Güven'in de yardımıyla otomobilini sağa çekip hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan yaralıya müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Gözyaşlarına boğuldu: En korktuğum şey başıma geldi

    "EN KORKTUĞUM ŞEY BAŞIMA GELDİ"

    Sürücü Yeliz Güven ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Güven, "En çok korktuğum şey bir yaya çarpmaktı bu da başıma geldi. Ne olur ona bir şey olmasın" diye ağladı. Gözyaşlarını tutamayan kadını kocası teselli etti.

    Gözyaşlarına boğuldu: En korktuğum şey başıma geldi

    Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Karı koca polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Bu arada yaralanan kadının da sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Gözyaşlarına boğuldu: En korktuğum şey başıma geldi

    Etiketler: Trafik kazası , adana , gündem
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