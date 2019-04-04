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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
04.04.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Gözü yaşlı annenin sözleri yürek yaktı

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KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 3 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü Şahin (29), "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi. 

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  • Kayıp Yasinin annesi: 3 yıldır yavrumun gelmesini bekliyorum
  • Kayıp Yasinin annesi: 3 yıldır yavrumun gelmesini bekliyorum
  • Kayıp Yasinin annesi: 3 yıldır yavrumun gelmesini bekliyorum
  • Kayıp Yasinin annesi: 3 yıldır yavrumun gelmesini bekliyorum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu.

Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı.

Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

'GELİR Mİ, DİYE YOLA BAKIYORUM'

Kendileri için 3 yılın zor geçtiğini dile getiren anne Ümmü Şahin, "Her gün kapıda beklemek çok zor. Her gün belki sağdır, biri getirir, bırakır, diye beklemek çok zor. Psikolojim bozuk. Çocuklarım, 'Kardeşimiz nerede?' diye ağlıyorlar.

'Herkesin kardeşi yanında, bizimki neden yok' diye ağlıyorlar. Onlar ağladıkça ben daha kötü oluyorum. Umudumuzu yitirmedik. Bir gün belki götüren insanlar vicdana, merhamete gelirler, bir zarar vermediyseler getirirler, diye bekliyorum. Yasin bir yerlerde, diye düşünüyorum'' diye konuştu.  

Yasin'in 5 aylıkken beyninden 2 kez ameliyat geçirdiğini anlatan Şahin, ''Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz.

Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum. Benim çocuğuma her kim ne yaptıysa arasınlar, ölüsünü ya da dirisini bana getirsinler" diye konuştu. 

'ÖMRÜM GİTTİ OĞLUM, NERDESİN?'

Oğlunun fotoğrafına bakıp, gözyaşı döken Ümmü Şahin,  "Keşke kendin burada olsan da senin kendini öpsem, sana doya doya sarılsam. Elini bırakmamacasına sarılsam, bir daha bırakmasam. Keşke seni bir bulsam. Ömrüm gitti oğlum, neredesin? Dayanamıyorum oğlum artık. Sesimi bari duyuyorsan gel artık ne olur, çık gel" dedi. 

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