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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
21.12.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Gözü yaşlı annenin sözleri yürek burktu

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Gözü yaşlı annenin sözleri yürek burktu

SİVAS’ta 10 ay önce üzerine sıçrayan benzinin alev alması sonucu yüzü, boynu ve vücudunun çeşitli yerleri yanan Siraç Uluhan’ın (6), vücudundaki izlerin kaybolması için estetik operasyonlar geçirmesi gerekiyor. Ailesinin maddi imkansızlık nedeniyle tedavi ettiremediği Siraç, vücudundaki yaralardan utandığı için bu yıl kayıt yaptırıldığı okula da gitmiyor.

Kent merkezindeki müstakil bir evde yaşayan Tuncay Uluhan ve Kader Uluhan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Siraç, Ocak ayında annesi ile birlikte Nevşehir’in Ürgüp ’te yaşayan anneannesi Gürcü Demirtaş’ın yanına gitti. Küçük Siraç bahçedeki odunlukta bulunan içi benzin dolu bidon ile oynamaya başladı. Daha sonra evden aldığı çakmağı ateşledi. Üzerine sıçrayan benzinin alev alması sonucu Siraç’ın vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından annesiyle Sivas’a döndü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi’nde tedavisi devam etti. Ancak küçük çocuğun boyun, yüz ve vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yanık izleri kaldı. Daha önce anaokulunda eğitim gören ve bu yıl Vali Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu’na kaydı yaptırılan Siraç, vücudundaki yanıklar nedeniyle okula gitmiyor. Psikolojik tedavi de gören Siraç’ın boynu ve yüzündeki izlerin kaybolması için estetik olması gerekiyor.

Aile, Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan nakdi ve Hayat Ağacı Derneği’nden ise gıda yardımı alıyor. Ayağında platin bulunan baba Tuncay Uluhan ise engelli maaşı ile ailesini geçindirmeye çalışıyor. Maddi imkanı yetersiz olan aile, Siraç’ın tedavisi için yardım arıyor.

'SABAHLARA KADAR KAŞINIYOR'

Anne Kader Uluhan, Siraç’ın yandığı sırada yanında olduğunu belirterek, "Annem rahatsızlanmıştı. Sivas’tan çıkıp Ürgüp’e gittik. Benzin bidonuyla oynamış. Bir baktım çocuğum yanarak üzerime doğru geliyor. Çocuğum yanmasın diye üzerindeki kazağı çıkardım. Hastaneye götürdük. Doktorlar bakımını yaptılar. Orada yanık ünitesi olmadığı için bizi başka bir yere sevk ettiler. Biz de kalacak yerimiz olmadığı için çocuğumuzu alıp Sivas’a getirdik.

İki ay yatarak tedavi gördü. Şu anda çocuğumuza psikiyatri bakıyor. Bir de plastik cerrahi de tedavi görüyor. Çocuğum sabahlara kadar kaşınıyor. Bu çocuk yanıklar yüzünden okula da gitmek istemiyor. ’Arkadaşlarım bana bakarlar, hor görürler’ diyor.

Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz bu kadar yetiyor. Çaba gösteriyoruz ama olmuyor" dedi. Çocuğunu böyle görünce çok üzüldüklerini dile getiren anne Uluhan, "İçerim adeta yanıyormuş gibi geliyor. Çocuğum sabahlara kadar uyku uyumuyor. Yolda karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakamıyor. Çocuğum da, biz de bu durumdan rahatsız oluyoruz. Allah razı olsun Valilik, Hayat Ağacı Derneği yardım ediyor. Desteğimiz var ama durumumuz iyi değil. Büyük şehirlerde daha iyi bir tedavi imkanı varmış. Bizim de gücümüz yetmiyor. Çocuğum okula gitmek istiyor ama bu durum yüzünden gidemiyor. Eğitiminden geri kalıyor" diye konuştu.

'ARKADAŞLARINDAN UTANIYOR'

Ayağında platin olduğu için iş bulamadığını söyleyen Baba Tuncay Uluhan ise "Doktorlar ’başka illerde tedavisi var’ dediler. İmkanlarım el vermediği için gidemedim. Siraç, yaralarından dolayı okula gidemiyor. Arkadaşlarından utanıyor. Ben götürüyorum ama okula girmiyor. Arkadaşları ona bakacak diye gitmiyor" dedi.

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